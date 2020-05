Detailhandel Nederland: “Eenduidig coronaprotocol voor winkelstraten nodig”

Detailhandel Nederland wil dat er een duidelijk coronaprotocol komt voor Nederlandse winkelstraten. Dat zegt Hester Duursema, directeur van de belangenorganisatie voor winkeliers, vandaag in NOS Radio 1 Journaal. Voor winkels gelden inmiddels al eenduidige afspraken, maar voor passanten blijft vaak onduidelijk wat wel of niet mag in de winkelstraten, omdat de maatregelen verschillen per gemeente.

"De drukte in de winkelstraten neemt toe en dat is ook goed. Maar dat moeten we in goede banen leiden", aldus Duursema. Opties zijn bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer voor voetgangers, en agenten die het voetgangersverkeer regelen.

Voor winkels is er al een eenduidig protocol : 1,5 meter afstand houden, een maximaal aantal klanten in de winkel. Een dergelijk protocol bestaat echter niet voor winkelstraten. Duursema: “Ondernemers hebben investeringen gedaan om het in hun winkel goed te regelen. Nu nog afspraken over de winkelstraten en dan is iedereen weer welkom, mits mensen zich aan de maatregelen houden.”

Eind april deden een aantal Nederlandse burgemeesters, onder meer in Tilburg, Den Bosch en Hengelo, een oproep aan stadsbewoners om de winkelstraten te mijden, nadat het er in het weekend voor Koningsdag relatief druk was geweest. Duursema noemt de oproep “niet nodig”, zo zegt ze in het radiojournaal. "Maar we onderschrijven wel dat er afspraken gemaakt moeten worden over hoe je dat buiten de winkels met elkaar regelt."

