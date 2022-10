Expansie in het buitenland: Modemerk Labfresh opent winkel in Kopenhagen

Labfresh opent op 25 november 2022 haar eerste internationale winkel in Kopenhagen, dat meldt het modemerk in een persbericht. Dit wordt mogelijk gemaakt door een geslaagde crowdfunding, waarmee 400.000 euro is opgehaald.

Sinds 2021 verkoopt Labfresh haar kleding niet alleen online, maar ook via een fysieke winkel in Amsterdam. Lotte Vink, oprichter van Labfresh, in het persbericht: “We kiezen bewust om te groeien in het aantal fysieke winkels. Het is voor ons ontzettend waardevol om in direct contact te zijn met onze klanten.” De keuze om financiering op te halen middels crowdfunding was volgens de oprichter snel gemaakt: de achterban speelt een grote rol in de groei en het succes van het bedrijf. De locaties van de nieuwe vestigingen zijn tevens door de klanten gekozen.

In 2023 staat een opening van de winkel in Rotterdam op de planning. Het modemerk laat weten nog naar een geschikte locatie te zoeken. De aankondiging van het openen van nieuwe winkels, werd al eerder bekend gemaakt.

Labfresh staat bekend om de geur- en vuilafstotende kleding. Het begon ooit met een wit overhemd, maar inmiddels heeft het merk diverse andere kledingstukken in het assortiment.