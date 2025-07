Foot Locker vernieuwt membershipprogramma in Europa

Na de uitrol van het vernieuwde FLX Rewards Programma in de VS in 2024 lanceert Foot Locker nu ook in Europa de nieuwe klantenbindingstool. Het programma biedt nieuwe en verbeterde functies, geoptimaliseerde klantervaringen en meer voordelen voor leden.

De aanpassingen zijn gebaseerd op inzichten uit het voorgaande programma. Tot de nieuwe voordelen behoren exclusieve aanbiedingen en uitgebreide beloningen, een vernieuwde inwisselfunctie van FLX Cash waarmee leden kortingen op hun aankopen kunnen toepassen, en een efficiëntere lidmaatschapsstructuur. Bovendien vereenvoudigt een vernieuwd aanmeldingsproces in de winkel de registratie. Voor leden biedt Foot Locker in de toekomst experiences en beloningen in samenwerking met merken, evenals launch events.

"Na de lancering van het FLX Rewards Programma in de VS in 2024 zijn we verheugd het vernieuwde FLX membershipprogramma nu ook in heel Europa te lanceren", aldus Slavka Jancikova, Vice President of Marketing bij Foot Locker Europa. "Het nieuwe programma versterkt onze band met de community en bouwt Foot Lockers positie in de sneakercultuur verder uit, met nog meer voordelen, gepersonaliseerde aanbiedingen en exclusieve toegang."

Na meerdere teleurstellende kwartalen van Foot Locker en talloze winkelafsluitingen wereldwijd, had de Amerikaanse sportretailketen Dick's Sporting Goods in mei 2025 aangekondigd de schoenenretailer over te nemen.