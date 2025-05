Free Fashion opent pop-up kledingwinkel op Rotterdam Centraal

This is Free Fashion, het gratis kledingconcept om tweedehands kleding een nieuw leven te geven, opent van 4 tot en met 18 juli een pop-up kledingwinkel op Rotterdam Centraal. Het wordt de vierde tijdelijke gratis kledingwinkel van de Nederlandse non-profitorganisatie. Hoewel de pop-up winkel slechts twee weken blijft, zijn er plannen om een permanente winkel op een andere locatie in Rotterdam te openen, zo deelt de organisatie in een bericht op Instagram.

De organisatie wil met deze pop-up winkel aantonen dat het niet altijd nodig is om nieuwe kleding te kopen. De tijdelijke winkel in Rotterdam zal eruitzien als een reguliere modezaak. De tweedehands kleding wordt dan ook gepresenteerd op een manier die niet van nieuw te onderscheiden is, zo onderstreept het bericht.

Er zijn al 49,719 items gratis uitgedeeld. Het initiatief, opgericht door Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os, loopt op vrijwilligers en donaties. De winkels zijn niet alleen bedoeld om kleding te delen, maar ook om het gesprek over duurzame mode aan te gaan, met het doel om meer mensen bewust te maken van de mogelijkheden van circulaire mode.