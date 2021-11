Ganni gaat gerecyclede vezels van Infinna gebruiken

Het Deense damesmodemerk Ganni meldt via een persbericht dat het een overeenkomst heeft getekend met het Finse circulaire modebedrijf Infinited Fiber Company. Ganni zal gebruik maken van de gerecyclede vezels van Infinna in de productie van kledingstukken.

Infinna is een gerecyclede textielvezel die gemaakt is van het plantaardige materiaal cellulose en de look en feel heeft van katoen. Ganni gebruikt momenteel voor 70 procent biologische en gerecyclede materialen in zijn collecties en heeft als doel dat zijn collecties uiteindelijk voor 100 procent uit duurzame materialen bestaan, zo is te lezen in het persbericht.

”Bij Ganni geloven we dat textiel het nieuwe plastic is en daarom moeten we overschakelen naar volledig circulair om te overleven op de lange termijn. Infinna is een belangrijke toevoeging aan onze collecties en brengt ons een stap dichterbij het creëren van meer verantwoorde collecties,” aldus Nicolaj Reffstrup, de oprichter van Ganni in het gezamenlijke persbericht.

Kirsy Terho, key account director bij Infinited Fiber Company voegde nog toe: “Ganni staat bekend om zijn vooruitstrevende aanpak van duurzaamheid. Onze ecologische waarden komen hiermee overeen en we zijn blij Infinna toe te kunnen voegen aan Ganni’s portfolio van innovatieve materialen.”

