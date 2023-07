Geen winkelhuur: Britse winkelstraat Oxford Street wordt gratis voor kleine bedrijven

Een bijzondere zet in de Britse winkelstraat Oxford Street. Kleine bedrijven worden gratis winkelpanden aangeboden, zo meldt de BBC. Het schrappen van de winkelhuur voor kleine bedrijven is een onderdeel van het plan om het winkelgebied te verbeteren en te voorkomen dat meer snoepwinkels zich er vestigen.

Voor het plan is 10 miljoen pond uitgetrokken, zo’n 11,6 miljoen euro. De bedrijven hoeven niet alleen geen winkelhuur te betalen, ze worden ook ondersteund op diverse manieren zoals bijvoorbeeld met marketing. Gedurende drie jaar wil het plan, genaamd ‘Meanwhile on: Oxford Street’, 35 merken helpen. Elk merk krijgt steun van het fonds gedurende de eerste zes maanden. De eerste winkel onder dit plan zal in het najaar geopend worden. De panden die voor deze regeling worden gebruikt, zijn panden waar voorheen Amerikaanse snoepwinkels zaten, zo meldt de BBC.

Om een pand op Oxford Street te krijgen moeten merken zich aanmelden. De oproep richt zich specifiek op ‘innovatieve en opkomende merken die iets nieuws en spannends zullen bieden’.

Britten willen Oxford Street weer aantrekkelijker maken met innovatieve en opkomende merken

De leefbaarheid van winkelgebieden staat al langere tijden in diverse landen onder druk. Zeker tijdens de pandemie, toen vanwege de lockdowns winkels de deuren moesten sluiten, hebben deze gebieden klappen gekregen. In Nederland is in 2022 de regeling Impuls Winkelgebieden in gegaan. Dankzij deze regeling is het mogelijk budget aan te vragen voor de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Het doel is hierbij binnenstedelijke winkelgebieden te ondersteunen in het behouden van een stevige economische en sociale basis.