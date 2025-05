Nieuw rapport: Meer winkelopeningen en hogere huren in luxe winkelstraten wereldwijd

Het actuele Savills Global Luxury Retail 2025 Rapport toont aan dat de wereldwijde luxe detailhandel economische uitdagingen blijft weerstaan. 2024 laat een sterke huurgroei zien. In ruim 75 procent van de 21 onderzochte regio’s stegen de tophuren op jaarbasis of bleven stabiel.

Samenvatting De wereldwijde luxe detailhandel blijft economische uitdagingen weerstaan, met een sterke huurgroei in 2024 en een toename van nieuwe winkelopeningen.

De Aziatisch-Pacifische regio, exclusief China, is de grootste groeiregio voor nieuwe winkels, terwijl globale alfa-steden zoals Shanghai, Peking en Tokio de meeste nieuwe openingen noteren.

Londen heeft de hoogste winkelhuren in Europa, waarmee het Milaan overtreft, terwijl Hongkong de belangrijkste luxe reisbestemming blijft met de hoogste huren voor luxe vastgoed.

Nadat het aantal nieuwe openingen in 2023 was vertraagd, keerde dit zich het afgelopen jaar om. Wereldwijd werden 12 procent meer nieuwe winkels geopend. Ook in 2024 bleef China met een aandeel van 40 procent van alle nieuwe openingen wereldwijd het trekpaard, hoewel dit aandeel ten opzichte van 2023 van 41 procent terugliep.

Aziatische regio groeit het sterkst

De grootste groeiregio met betrekking tot het aantal winkels was de Aziatisch-Pacifische regio zonder China. De regio was goed voor 24 procent van alle nieuwe openingen wereldwijd en overtrof daarmee Noord-Amerika en Europa. Zonder China bleef Japan de grootste markt voor nieuwe openingen in de regio.

Zoals voor 2024 voorspeld, heeft de terugkeer van het internationale reisverkeer ertoe geleid dat globale alfa-steden en kleinere bestemmingen weer aan betekenis hebben gewonnen. De heroriëntatie op globale alfa-steden wordt ook ondersteund door de grotere concentratie van vermogende particulieren in deze markten. Hun uitgaven zijn ten opzichte van de huidige neergang veerkrachtiger gebleken, wat zich weerspiegelt in de sterke prestaties van een aantal ultra-luxe merken zoals Chanel en Hermès.

Anthony Selwyn, mede-hoofd van Global Retail Savills, zegt: “Luxe merken volgen duidelijk een strategisch marktperspectief op de langere termijn en passen hun portefeuilles aan om dichter bij hun klanten te komen. Direct na de pandemie, toen het internationale reisverkeer terugliep, hebben we gezien dat merken zich steeds meer richten op grote, welvarende en relatief kansarme binnenlandse markten. Hoewel deze trend zich zal voortzetten, zullen we ook een toenemende concurrentie in onze belangrijkste markt voor luxegoederen zien, waarbij de kwaliteit van de gebouwen en de locatie van het grootste belang zullen zijn. Als gevolg hiervan zal de opwaartse druk op de tophuren in deze markten aanhouden, zij het met een vertraagde groeidynamiek en een toenemend beperkte beschikbaarheid van ruimtes.”

De globale alfa-steden in de Aziatisch-Pacifische regio – Shanghai, Peking en Tokio – bekleedden in 2024 de eerste drie plaatsen bij de nieuwe openingen van winkels. Alle drie noteerden in vergelijking met 2023 een stijging van de nieuwe openingen, net als twee andere globale alfa-steden in de regio, Hongkong (negende plaats) en Singapore (vijfde plaats).

Londen heeft hoogste winkelhuren in Europa

Hongkongs wijk Tsim Sha Tsui behield zijn toppositie als belangrijkste luxe reisbestemming. Ondanks de neerwaartse druk op de tophuren lagen de huren voor luxe vastgoed in 2024 op 17.132 euro per vierkante meter per jaar. De Madison Avenue in New York en Bond Street in Londen stegen in de ranking naar de tweede en derde plaats, nadat ze in het voorgaande jaar nog op de vijfde en vierde plaats hadden gestaan. Daarmee heeft de Londense Bond Street met 15.333 euro per vierkante meter nu de hoogste indicatieve huur in Europa en overtreft daarmee de Milanese Via Monte Napoleone (15.000 euro per vierkante meter), die in 2023 nog de eerste plaats bekleedde.

Tokio staat met tophuren in Ginza van 13.406 euro per vierkante meter op de vijfde plaats. Singapore bekleedde met tophuren van 1.725 euro per vierkante meter de 19e plaats.

Marie Hickey, directeur Commercial Research bij Savills, voegt hieraan toe: “De stabilisering van de ontwikkeling van de luxe markt, die zich eind 2024 al liet zien, zal zich in de loop van dit jaar verder verstevigen. De zwakke consumentenstemming in de Verenigde Staten en China zal echter de groei belasten en de vastgoedinvesteringen bepalen, waarbij de focus op korte termijn zal blijven liggen op de beste kansen.”