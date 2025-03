Groei online buitenlandse uitgaven: China nu grootste ontvanger

Uit recent onderzoek naar online consumentenbestedingen blijkt dat Nederlandse consumenten in 2024 in totaal 36 miljard euro online uitgaven, een groei van 5 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Van deze online bestedingen ging 12 procent naar buitenlandse webshops, goed voor 4,4 miljard euro (plus 12 procent) en 41 miljoen transacties (plus 4 procent). Vooral Chinese webshops werden vorig jaar goed gevonden door Nederlanders.

Nederlandse consumenten besteden meer over de grens

In 2024 heeft meer dan de helft (55 procent) van de Nederlandse consumenten minstens één keer een aankoop gedaan bij een buitenlandse webshop. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Thuiswinkel Markt Monitor, uitgevoerd door NielsenIQ GfK in opdracht van Thuiswinkel.org en Retail Insiders, in samenwerking met PostNL en Betaalvereniging Nederland.

De populariteit van platforms buiten Europa stijgt al jaren, en vooral Chinese webshops winnen snel terrein. Nederlandse consumenten doen in 2024 voor het eerst de meeste online aankopen bij Chinese webshops (28 procent ten opzichte van 21 procent in 2023 en 18 procent in 2022). In 2024 worden 11,5 miljoen aankopen gedaan bij Chinese webshops, goed voor 434 miljoen euro.

Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org, licht de cijfers toe: “Nederlandse consumenten vinden steeds vaker hun weg naar buitenlandse platforms. Vooral kleding, doe-het-zelf- en tuinartikelen, en schoenen en personal lifestyle uit China laten een sterke groei zien. Dit jaar kopen Nederlanders voor het eerst het meest bij Chinese webshops als het gaat om internationale aankopen. Duitsland volgt met 23 procent als tweede populairste land, terwijl Groot-Brittannië is gedaald van 13 procent naar 7 procent en zijn derde plaats heeft verloren aan de Verenigde Staten.”

Chinese platforms aan kop

De invloed van buitenlandse platforms op het consumentengedrag blijft de Nederlandse retail onder druk zetten. Voor veel Nederlandse retailers is het lastig concurreren met de lage prijzen van online aankopen, en velen hebben hun deuren moeten sluiten door dit veranderende consumentengedrag. Ten Ham verwacht op basis van het onderzoek dat het aandeel online aankopen ten opzichte van fysieke winkelverkopen nog verder zal toenemen.

Er is dan ook veel kritiek op de groeiende populariteit van Chinese platforms. Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie INretail, waarschuwde in 2024 voor de impact van platforms zoals Shein en Temu. “Deze giganten overspoelen Europa met een tsunami aan goedkope, vaak ongeteste producten via massale webverkopen. Dit leidt tot marktontwrichting, onveilige producten en een gebrek aan duurzaamheid.”

Meerman pleit voor politieke actie, zowel op nationaal als op Europees niveau. Een van de maatregelen die kan worden genomen, is het heffen van invoerrechten op alle bestellingen van buiten de EU. Momenteel geldt dit alleen voor bestellingen boven de 150 euro.