Gymshark Amsterdam: Grote opkomst voor de eerste Europese winkel

Het Britse sportkledingmerk Gymshark opende op zaterdag 21 juni een nieuwe winkel aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam. De winkel heeft drie verdiepingen en een totaaloppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter. Het is de eerste permanente winkel van het Britse merk op het Europese vasteland. Sam Kane, Hoofd Communicatie bij Gymshark, blikt op LinkedIn enthousiast terug op de opening: “De winkel zag er fantastisch uit, van de grote ‘WE DO GYM’-muurtekst op het metselwerk tot de speciale CBum-mannequin (een paspop gebaseerd op de Canadese bodybuilder Chris Bumstead, red.) en de exclusieve Amsterdam-merchandise – alles was tot in de puntjes verzorgd.”

Gymshark werd in 2012 opgericht in Birmingham, Groot-Brittannië. Het sportkledingmerk verwelkomde een omzetgroei voor boekjaar 2024, met een stijging van 9 procent per jaar, wat neerkomt op 607,3 miljoen pond (715 miljoen euro). In april 2025 maakte Gymshark zijn intrede op de Nederlandse markt via een outlet in Roermond. Nu heeft het merk een flagshipstore in hartje Amsterdam.

'Fitness leeft hier echt'

Volgens het merk is de keuze voor Amsterdam mede gebaseerd op de groeiende fitnessmarkt in Nederland. Naar schatting is zo’n 17 procent van de Nederlanders lid van een sportschool, een van de hoogste percentages in Europa.

“We hadden gehoord dat Nederlanders niet in de rij staan, maar dat gerucht werd snel ontkracht. Vlak voor opening liep ik van achteraan de rij naar voren – dat duurde 80 seconden.” De eerste bezoeker bleek een fan uit Duitsland, die zich al om 1 uur ’s nachts had gemeld. “Hij mocht uiteraard het lint doorknippen. De community staat bij ons altijd op de eerste plaats,” aldus Kane.

Oprichter en CEO Ben Francis deelde in een eerder persbericht blij te zijn met de locatie: “Met meer dan negen miljoen bezoekers per jaar is de Kalverstraat een logische keuze. Bovendien leeft fitness hier echt.”

In beeld: De Gymshark-winkel in Amsterdam

In de winkel zijn onder andere de populaire Power- en Vital-collecties verkrijgbaar. Credits: Sam Kane

De paspop gebaseerd op Chris Bumstead, een echt lid van de Gymshak-community. Credits: Sam Kane

