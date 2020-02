Hema opent in Mexico; doelt op 200 winkels

Hema schaalt de internationale expansie flink op. De oer-Hollandse keten opent dit jaar namelijk de eerste winkels in Mexico. “Opnieuw een historische stap voor het bedrijf,” zo meldt Hema in een persbericht. Voor het einde van het jaar moeten tien winkels zijn geopend in Mexico. Het uiteindelijke doel is een winkelnetwerk van 200 winkels in het land.

“Mexico is interessant voor Hema vanwege de strategische ligging op het Amerikaanse continent en de sterk groeiende middenklasse die voornamelijk uit gezinnen bestaat,” aldus de redenering van Hema. “Hema verwacht daarom dat haar formule met alledaagse producten met een typisch Hema-design, hoge kwaliteit en scherpe prijs aan zal slaan in het Midden-Amerikaanse land.” Hema hint ook op een uitbreiding naar Noord- en Zuid-Amerika dankzij de strategische ligging van Mexico.

De eerste winkels zullen geopend worden in Mexico-stad en in volgende jaren wordt het winkelbestand uitgerold naar andere regio’ s. Voor deze expansie werkt Hema samen met twee franchisepartners: Ensueno Group en Modatelas Group. Deze partners hebben beide een goede kennis van de Mexicaanse markt, aldus het persbericht. Mexico wordt de twaalfde land waarin Hema actief is.

Tjeerd Jegen, CEO Hema: “We zijn bijzonder trots dat we weer een nieuw land en continent mogen aankondigen waarin we winkels gaan openen. We verwachten met onze typische Hema-producten in te kunnen spelen op de dagelijkse behoeften van Mexicaanse gezinnen en consumenten. Verder zien we enorme kansen in Mexico vanwege de grootte van het land en de strategische ligging tussen Noord- en Zuid-Amerika. Ook in Mexico gaan we samenwerken met franchisepartners waardoor we in korte tijd veel winkels kunnen openen tegen een aantrekkelijk investeringsniveau. Dit past in onze strategie om te groeien met partners en om van Hema een echt wereldmerk te maken.”

Hema kondigde bij de overname door Ramphastos Investments in 2018 aan flink uit te willen breiden. Dit doet het bedrijf door nieuwe samenwerkingen met onder andere Wehkamp en Jumbo, maar ook door franchisepartners te zoeken in andere landen. Zo liggen Hema-producten in Frankrijk nu ook bij Franxprix, heeft het een overeenkomst gesloten met Walmart voor expansie in de Verenigde Staten en Canada en daar komt nu de expansie in Mexico bij.

