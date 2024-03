Het succesverhaal van Pink Gellac: Omnichannel en Cross Border groei met Monta

Pink Gellac is een toonaangevend direct-to-consumer gelnagellakmerk en marktleider in zowel Nederland als België. De Pink Gellac startersets zijn inmiddels zeer bekend en gewild onder de doelgroep; het aantal online bestellingen blijft jaar op jaar sterk doorgroeien. Het product blijkt een aantrekkelijk alternatief te zijn voor consumenten die op zoek zijn naar hoogwaardige gelnagellak, zonder een bezoek aan de nagelsalon te hoeven brengen. Daarnaast heeft Pink Gellac niet alleen een populair product op de markt gebracht; ze hebben tijdens hun groei ook een optimale strategie ontdekt. En dat bleek zeker niet alleen online.

De cruciale factor achter het succes van Pink Gellac is de slimme combinatie van fysieke en online kanalen, omnichannel dus. Sander Groenendijk, CFO van Pink Gellac, benadrukt het belang van deze strategie: "We zijn online begonnen, maar hebben na verloop van tijd ook fysieke winkels geopend. Klanten vinden het namelijk fijn om een kleur gelnagellak, een set en de kwaliteit eerst eens in het echt te bekijken. Dit beleven ze in onze winkels. In maart dit jaar is inmiddels onze tiende winkel geopend en er volgen meerdere openingen dit jaar.”

Monta speelt een essentiële rol in het ondersteunen van de groei van Pink Gellac, waarbij ze zowel de complete online orderverwerking als de bevoorrading van de winkels regelen. Edwin van der Ham, CEO van Monta, legt uit hoe ze samenwerken: "Bij Pink Gellac kan de consument tot 23:45 uur online bestellen om de bestelling vervolgens de dag erna al in huis te hebben. Dat vraagt om snelle orderverwerking en verzending. Daarmee helpen we Pink Gellac. Wij hebben een orderpick-systeem op maat gemaakt, waarmee we hun logistieke proces uit handen nemen. Het systeem, bekend als het 'pick-to-light' systeem, of in dit geval 'Pink-to-light' met een knipoog naar Pink Gellac, maakt het mogelijk om orders zeer nauwkeurig en supersnel te verzamelen.”

"Pink-to-light" Credits: Monta

Dat laatste is trouwens niets nieuws voor fulfilment partij Monta. Ze staan bekend om hun flexibele fulfilment services; een orderpick-proces wordt wel vaker specifiek op de klant af gebouwd. “We denken altijd mee en willen het beste voor de klant en de consumenten van de klant. Dat vraagt soms om een ander pickproces. Alles voor de meeste efficiëntie.”

Steeds meer Nederlandse webshops, zoals Pink Gellac, merken ook een toenemend aantal klanten op over de grens. Naast Nederland en België is Pink Gellac bijvoorbeeld ook online actief in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Zweden en Duitsland. Pink Gellac merkte op dat de Duitse consument naast een Duitse webshop ook veel waarde hecht aan bezorging vanuit eigen land. Dat voelt vertrouwder en zorgt voor snellere levertijden. Groenendijk: `Met Monta kunnen we die stap over de grens makkelijk zetten, omdat zij ook in Duitsland zitten. Erg fijn.” Edwin van der Ham, CEO van Monta, benadrukt de voordelen van verzenden uit meerdere landen en hoe dit de conversie van jouw webwinkel verhoogt: “Naast de uiteenlopende wensen en eisen tussen consumenten uit verschillende landen is er één gemeenschappelijke deler: een veel snellere levering, goede tarieven en eenvoudige en betrouwbare retourprocessen. Lokale voorraad in het land van de consument verzekert kortere doorlooptijden en een kleinere ecologische voetafdruk, wat de klanttevredenheid verhoogt.” De keuze voor lokale voorraden draagt direct bij aan de concurrentiepositie en conversie van een webshop.