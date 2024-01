Hoe inkopers FW bestellen: Inkoper damesmode van Roetgerink

Met vier afdelingen kleding en schoenen, een eigen atelier, brasserie en koffiezaak kun je Roetgerink in Enter wel een ervaring noemen. In meer dan 165 jaar spitste het familiebedrijf zich toe op mode, schoenen en het de bezoeker aangenaam maken. Broers en neven staan tegenwoordig aan het roer van de Twentse modestraat. De zaken lopen uitstekend, maar hoe geef je – met een assortiment van 450 (inter)nationale merken in uiteenlopende stijlen – invulling aan 6500 vierkante meter? Fashion United vroeg Roetgerinks inkoopster Dames Trend Esmee Bussink (30) hoe ze het aanpakt voor aankomende winterseizoen.

Hoe zou je de stijl van Roetgerink Mode en Schoenen in een paar woorden omschrijven?

Bij Roetgerink Mode en Schoenen vind je honderden Nederlandse én internationale fashionmerken, in onze fysieke winkel en de webshop. Qua assortiment volgen we de modetrends. Wat je smaak ook is, hoe jong of oud je ook bent, iedereen slaagt bij Roetgerink. Je kan bij ons terecht voor dagelijkse kleding, van casual tot zakelijk, maar ook voor een feest zoals een huwelijk ben je bij ons aan het juiste adres. Zo’n outfit maak je bij ons compleet met een paar mooie schoenen.

Waar ben je in het inkoopproces en hoe ziet het traject eruit?

,P.Ik koop zelf in voor de R-Base dames. Fashion lovers vinden in onze R-Base het nieuwste van het nieuwste. Je treft deze trendy merken zodra je de trap afloopt. Daar begint een modieuze ontdekkingsreis vol uiteenlopende stijlen. Onze enorme denimcollectie is bijvoorbeeld een waar paradijs voor denim freaks. Onder R-Base damesmerken vallen onder anderen Airforce, Alix The Label, Fabienne Chapot, Geisha, G-Star, Harper & Yve, Khujo, Msch Copenhagen, Studio Amaya en sinds kort ook Neo Noir.

Medio december zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe inkoopseizoen voor het najaar van 2024. De budgetten worden altijd globaal verdeeld. Vervolgens worden ze gefinetuned aan de hand van het verloop van het huidige seizoen en hoe het merk heeft gescoord in combinatie met wat we zien op de beurzen. De eerste orders stonden in december al op papier, met name jassen en items uit de pre-fall collecties.

Eigenlijk is deze manier van zó vroeg inkopen niet meer van deze tijd. Met name op de trendafdeling moeten merken veel korter op de markt inspelen, omdat trends heel snel komen en gaan, zeker onder de jongere doelgroep. Door influencers en sociale mediakanalen zijn zij snel op de hoogte en komen en gaan trends sneller. Daarom hebben we binnen R-Base veel merken die op korte termijn kunnen leveren. Voor deze merken beginnen we ook later met de inkoop.

Op dit moment werk ik aan drie collecties. De huidige wintercollectie 2023 zit nog in de sale. De voorjaarscollectie 2024 is grotendeels ingekocht en druppelt al binnen. We vullen met kortetermijnleveranciers aan wat we nog missen of wat nieuw op de markt komt. Tenslotte zijn we al druk bezig met het voorbereiden van winter 2024/2025. We moeten continu schakelen, maar dat maakt mijn vak ook weer superleuk. Er is geen dag hetzelfde.

Koop je ook nog in op gevoel?

Ja, natuurlijk! Met name op de trendafdeling is het heel belangrijk om niet alleen de trends, maar ook je gevoel te volgen. Een succes van vorig jaar is niet altijd een gegarandeerd succes voor het volgende jaar. Maar het is niet mogelijk om alléén op gevoel in te kopen. Ik houd de cijfers van hetgeen is ingekocht nauwlettend in de gaten en stuur bij waar nodig. Deze cijfers zijn van belang voor commercieel succes en ze worden ook gebruikt om te voorspellen en te budgetteren voor het komende inkoopseizoen.

Hoe raak je geïnspireerd voorafgaand aan de inkoop?

In eerste instantie door heel veel op social media te zitten. Instagram en TikTok zijn nu de belangrijkste kanalen. Ik volg de merken, influencers, maar ook internationale winkels en trendwatchers. Van die trendwatchers bezoeken of bekijken we ook altijd de trendpresentaties, zoals die van Christine Boland en Truus Dokter.

Op de diverse modebeurzen laten we ons inspireren en zien we wat de merken inbrengen. We bezoeken de Modefabriek in Amsterdam en de Preview Women beurs in CAST, Nieuwegein. In het verleden bezochten we ook de internationale beurzen in bijvoorbeeld Berlijn en Kopenhagen, maar deze zijn of niet meer bestaand of minder relevant geworden voor ons. Meestal volgen we een merk eerst een paar seizoenen voordat we het inkopen voor de winkel. Vaak zijn we op de beurs dan ook niet specifiek op zoek naar nieuwe merken, maar soms zit er ineens een pareltje tussen waar we echt in geloven. We worden als inkoopteam ook erg geïnspireerd tijdens de trips die we maken naar bijvoorbeeld Milaan (met EK Fashion), München, Kopenhagen, landelijke grote steden of concullega winkels.

Hebben de merken die jullie voeren nog iets te zeggen over hoe hun vierkante meters in de winkel worden ingericht?

Dat zouden ze wel heel graag willen, maar het zijn ónze vierkante meters. Wij kennen onze eigen winkel en doelgroep van A tot Z en kunnen dus ook het beste beoordelen hoe we de collecties het meest optimaal kunnen presenteren – voor het beste resultaat. We hebben overigens ook soft-shops met enkele van onze key brands en rekken, hangers en presentatiemateriaal van de merken waarmee we samen de mooiste merkbeleving creëren. Daarbij heeft een merk wat meer inspraak. Samenwerkingen met onze leveranciers zijn over het algemeen heel hecht en plezierig. We willen allebei het beste resultaat.

Werk je al lang met dezelfde merken, of wissel je regelmatig?

Roetgerink is heel trouw en zeer loyaal aan de merken die we voeren. De kleinere fashion labels wisselen we vaker dan de grotere brands.

Aan eyecatchers hangt soms ook een prijskaartje. Wat merken jullie van de inflatie, en wat doen jullie daarmee?

Als het om een eyecatcher gaat, merken we dat klanten er ook wel meer voor over hebben. Kwaliteit en het unieke karakter van een item wordt steeds meer een koopargument voor onze klanten. De inflatie voelen wij wel, net als de hele wereld. Prijzen worden hoger, maar we zien ook dat het nu stabiliseert. We hebben een hele hoge piek gehad en nu vlakt dat wat af. Bij sommige merken hebben we na een sterke stijging te maken met een prijsdaling.

Rekenen jullie prijsstijgingen door aan klanten of leveren jullie in op marge?

De meeste merken werken met adviesverkoopprijzen voor de consument, dus daar hebben wij geen invloed op. Prijzen zijn door de online webshops enorm transparant geworden, dus opprijzen voor een hogere marge vinden wij niet alleen oneerlijk voor de consument, het is ook niet verstandig in verband met onze concurrentiepositie.

Welke andere ontwikkelingen hebben invloed op het inkoopproces dit jaar?

Door alle onzekerheden op mondiaal niveau zitten we al een tijdje in een situatie met een hoge inflatie en stijgende kosten voor zowel consumenten als bedrijven. Dat geldt ook zeker voor ons. Daarom moeten we kritischer zijn op álle kosten die we maken. Denk daarbij aan logistieke kosten, personeelskosten en uiteraard inkoopkosten.

Nemen jullie daarin vooral zelf het initiatief of doen de merken dat ook?

Wij worden daar zelf verantwoordelijk voor gehouden. Ik vind zelfs dat sommige merkleveranciers het probleem te veel bij de retailers neerleggen. Een voorbeeld is dat de logistieke verzendwijze zó efficiënt wordt uitgevoerd, dat bij ons in het logistieke centrum de items gekreukt uit de verpakking komen. Dan moeten we ze eerst stomen en strijken zodat ze toonbaar in de winkel kunnen worden gehangen.

Wat verwacht je van het seizoen?

Winter 2024/2025 gaat een heel mooi seizoen worden. De kwaliteiten en materialen worden belangrijker: rijkere stoffen, luxere materialen. Iets minder hysterie in het kleurenpalet en in prints. De jeans is weer helemaal terug, dat zie je komend voorjaar al in de collecties. Ik heb er heel veel zin in.

Wat is de rol van duurzaamheid in het proces?

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Klanten worden steeds bewuster. De meeste merken waar wij mee werken, nemen daar zelf het voortouw wel in. We verkopen een aantal merken die groen zijn, maar ik denk dat duurzaamheid wereldwijd zo’n groot issue is, dat iedere fabrikant er op diverse vlakken al wel mee bezig is. Daarnaast speelt prijs nog steeds een belangrijke rol in het koopproces.