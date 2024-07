Hoe inkopers SS25 bestellen: Butik Alkmaar

Ongeacht of u nieuw bent in de retailsector of een gevestigde speler, inkopen blijven een essentieel onderdeel van het werk. Zo ook voor Butik Alkmaar, dat met drie damesmode winkels in de oude stad van Alkmaar zit (Noord-Holland). Het bedrijf bestaat dit jaar twaalf en een half jaar. FashionUnited spreekt met eigenaar Angelique Schouten over hoe zij het vullen van de winkels aanpakt en welke trends zij ziet.

Butik heeft drie eigen winkels in Alkmaar, Butik Mix, Butik 9 en Butik Atelier. Waar zetten jullie per winkel op in voor SS25?

“Mijn onderneming begon met één winkel in de oude stad van Alkmaar. Omdat deze winkel succesvol was en ik behoefte had aan een hoger segment, zocht ik zes jaar geleden naar een tweede locatie. De tweede winkel heeft merken zoals Closed, Malene Birger en Cambio. Het derde pand staat in het teken van trends, met merken zoals Co’couture en Modström.”

Zijn er items die jullie voor SS25 meer inkopen?

“Ik let op items die je het hele jaar door kan dragen, maar ik ben natuurlijk ook erg afhankelijk van wat mijn merken aanbieden.”

“Er zijn moneymakers en fashion statements. Een leuke trend zijn de langere Bermuda’s, maar dat zijn geen moneymakers. Ze zijn leuk om te laten zien aan je klant, maar ik zal misschien niet meer dan zes verkopen. Moneymakers zijn bijvoorbeeld satijnen setjes. Dat noem ik allemansvrienden. Het is niet per se een fashion item, maar als iemand zegt ‘ik zoek wat moois voor een bruiloft', dan kan ik adviseren om het in zijn geheel als een bruiloftset te kopen. Daarnaast geef ik mijn klanten altijd stylingadvies, zodat zij de items voor meerdere gelegenheden kunnen dragen.”

Wat gaat Buik Alkmaar minder bestellen?

“Wat ik minder ga bestellen zijn merken die niet aan de verwachtingen hebben voldaan in materiaal of de pasvorm. Als je iets aanraakt, moet het niet synthetisch of stug aanvoelen. Daarnaast vind ik merken die letterlijk en figuurlijk voor een smalle doelgroep zijn ook niet handig.”

Een budget samenstellen voor het inkoopseizoen van SS25, hoe werkt dat bij Butik Alkmaar?

“Ik kijk naar de doorverkoop en naar aanleiding daarvan maak ik een budget. Wanneer een merk niet goed presteert dan halveer ik mijn budget of laat ik het merk vallen.”

“Merken zoals Neo Noir doen het goed. De marges zijn goed en de omzet snelheden zijn goed. Dus je creëert ruimte daarvoor en vermindert de inkoop van andere merken.”

“Met drie winkels kunnen we de voorraad efficiënt verdelen. Dankzij een succesvolle doorverkoop heb ik nu voldoende budget om de benodigde aankopen te doen.”

Is er ruimte voor andere merken in jullie portfolio?

“Er is ruimte voor samenwerking. Wij zijn de ambassadeurs van de merken. Bijvoorbeeld: Ik promoot merken via Instagram, via onze webshop, met onze klanten in de winkels, we houden onze eigen modeshows en andere evenementen. Merken kunnen trots zijn op onze inspanningen om hun producten onder de aandacht te brengen.”

Wat neemt Butik Alkmaar mee naar het volgende seizoen?

“Dat ik dicht bij mijn gevoel moet blijven. Ik geef er de voorkeur aan eerst zelf de collectie te bekijken en mijn eigen gevoel over de collectie en het merk te volgen voordat ik inkoop. Deze benadering zorgt ervoor dat we sterke, oprechte relaties behouden met de merken waarmee wij samenwerken.”

Waar halen jullie inspiratie vandaan?

"Reizen. Ik heb Milaan bezocht om me voor te bereiden voor het inkoopseizoen. Ik ben ook naar Zuid-Afrika geweest. Daarnaast volg ik trends via sociale media en tijdschriften. Een voorbeeld van een trend zijn schoenen. Jarenlang draaiden we op sneakers en Birkenstock, maar nu zien we meer diversiteit in ontwerpen. We zien een verschuiving naar ballerina's en slippers met hakken.”

“Wat ik heel belangrijk vind, is de samenwerking tussen wholesale en retail. We hebben net Modefabriek gehad, en ik vraag me af waarom er geen shows worden gegeven. Ik doe alles om mijn klanten te inspireren, maar zie dat niet terug in de wholesale.”

“Bijvoorbeeld, Dante6 nodigde ons uit voor een fashion event met een grote show om de nieuwe collectie te bekijken. Dat was inspirerend.” “Ik heb ook de Preview in Nieuwegein bezocht. Het was leuk en druk en de standhouders waren enthousiast. Iedereen had dezelfde soort stand, waardoor elk merk zich echt moest onderscheiden om te inspireren.”