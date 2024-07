Hoe inkopers SS25 bestellen: Marc O'Polo

Sinds de start van de Düsseldorfse Orderdays is de bestelfase voor lente/zomer 2025 in volle gang. Het is de hoogste tijd om te ontdekken wat retailers bezig houdt en waar merken op hopen komend seizoen. FashionUnited sprak met Kathrin Fuchs, Head of Sales Casual Women en Leon Eckert, Head of Sales Casual Men bij Marc O'Polo over de lessen van het afgelopen seizoen, momenteel populaire producten en de meest relevante onderwerpen voor SS25.

Retail staat momenteel voor een aantal uitdagingen. Hoe gaat Marc O'Polo hiermee om?

"De uitdagingen houden ook niet op bij Marc O'Polo. We slagen er echter nog steeds in om een ​​zeer succesvol SS24-seizoen tot nu toe af te ronden en de start van Herfst/Winter 24 was veelbelovend."

Voordat we aan het komende SS25-seizoen beginnen, kun je het afgelopen seizoen terugkijken?

"We zijn het seizoen heel goed begonnen en hebben een recordhoogte kunnen bereiken, vooral in de dameskleding. Extreme weersomstandigheden en het EK voetbal zorgden in juni voor een zekere kooplust. Daarentegen is juli weer goed van start gegaan en zijn wij zeer tevreden over onze verkopen voor lente/zomer en herfst/winter."

Was dit ook economisch weerspiegeld?

"We hebben onze omzet, die al op een hoog niveau lag, verder kunnen verhogen. De marge is aanzienlijk verbeterd door soms minder of latere reducties in de markt. Als gevolg hiervan noteren we een zeer hoge groei van de brutowinst. De collectie-inhoud van dit seizoen was precies de juiste op het juiste moment."

Wat verkocht goed en met welke lessen ben je aan SS25 begonnen?

"Met onze kerncompetenties linnen, polo en T-shirts hebben we een hoog verkoopniveau in herenkleding weten te realiseren. Gebreide thema's met halve mouwen ontwikkelen zich positief voor polo's en overhemden. In het seizoen lente/zomer 2025 willen we dit verder uitbreiden."

"In dameskleding worden broeken een stabiele pijler. Het is een seizoensproduct dat minder afhankelijk is van het weer. In de denimsector hebben we aanzienlijke winst geboekt dankzij nieuwere, modernere vormen. We hebben ons aandeel blouses weer kunnen vergroten en hebben ons goed gepositioneerd in het midden- tot hogere prijssegment met moderne content in breigoed en jersey. Net als bij heren wordt breiwerk met halve mouwen zeer sterk verkocht, en hetzelfde geldt voor linnen. We merken echter lichte verschuivingen naar vloeiende linnenmixkwaliteiten zoals Tencell-linnen. Bovendien is breigoed de duidelijke winnaar naast blouses en outdoorkleding, vooral blousons."

Over de start gesproken: hoe is de huidige orderronde begonnen?

"De huidige orderronde verloopt zeer positief, zowel voor mannen als vrouwen. Op basis van onze ontwikkeling de afgelopen seizoenen zijn wij blij met het grote vertrouwen van onze partners. De aankondiging van een nieuwe merkcampagne voor onder meer Marc O'Polo Casual Men met Toni Kroos als testimonial doet de rest."

Je noemde zojuist Toni Kroos, spelen samenwerkingen ook een rol voor Marc O'Polo?

Momenteel zijn wij er geen van plan. We concentreren ons volledig op onze grootschalige testimonialcampagne, die in de nazomer van start gaat.

Toni Kroos voor Marc O'Polo Credits: Marc O'Polo

Zijn er specifieke verschillen die je opmerkt tussen Marc O'Polo en Marc O'Polo Denim? In welke richting gaan beide lijnen?

"Marc O'Polo Denim spreekt jongere eindklanten aan door middel van stijl en prijsstelling. Wij willen in een eerder stadium nieuwe eindklanten voor ons merk aantrekken. Marc O'Polo Denim speelt zich af in een andere competitieve omgeving waarin wij ons ook succesvol willen positioneren."

Zijn er onderwerpen die bijzonder relevant zijn voor deze bestelling?

"De problemen van de omloopsnelheid van de voorraad (LUG) en de voorraden zijn actueler dan ooit. Voor ons betekent dit meer precisie in de planning en controle van gedeelde ruimtes om deze kritische prestatie-indicator te verbeteren."

Is de prijsgevoeligheid – zowel bij eindconsumenten als bij handelspartners – nog merkbaar?

"Eindconsumenten zijn nog steeds erg prijsgevoelig. We zijn dan ook erg blij dat we, dankzij de geweldige prestaties van onze teams, de prijzen van onze kernproducten op het niveau van vorig jaar hebben kunnen houden."

Zijn er nog hoop en wensen voor de rest van het jaar en het komende seizoen?

"Bovenal hopen we op betere herfst-/winteractiviteiten op het gebied van breigoed en outdoorkleding dan vorig jaar. We willen ons succes en onze groei voortzetten in Lente/Zomer 24 en Herfst/Winter 24."

"Met een grootschalige merkcampagne die aan het einde van de zomer van start gaat, willen we onze internationale merkaanwezigheid verder uitbreiden, ons nog duidelijker onderscheiden van onze concurrenten en ons nog meer richten op ons engagement op het gebied van duurzaamheid."

Dit interview is schriftelijk afgenomen en verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.