INretail: Winkelier verdient steeds minder, kabinet steeds meer

Het rendement in de mode-, woon-, schoenen- en sportbranche staat onder druk. Uit onderzoek van INretail blijkt dat ondernemers de stijgende kosten niet doorberekenen in hun prijzen. Tegelijkertijd zijn de loonkosten door kabinetsingrepen flink gestegen. Die werkgeverslasten moeten daarom omlaag, schrijft INretail in een persbericht.

Uit het onderzoek van INretail, waaraan 420 retailers meededen, blijkt dat de afgelopen twaalf maanden 97 procent van de ondernemers niets deed met de kostenverhogingen, waardoor hun eigen inkomen daalde. De winkeliers zijn bang klanten te verliezen of zich uit de markt te prijzen.

De komende tijd lopen de kosten nog verder op: eind dit jaar bedragen de loonkosten 25 procent meer dan twee jaar terug. “De Haagse werkelijkheid staat te ver van de ondernemersrealiteit en ondertussen wordt het businessmodel van de sector volkomen uitgehold", zegt INretail directeur Jan Meerman in het persbericht.

Steeds meer retailers worden naar de rand geduwd, toont het onderzoek. Zo'n 70 procent geeft aan bezorgd te zijn over de continuïteit van de onderneming. In deze groep denkt 60 procent vaker aan stoppen en 14 procent is hier al actief mee bezig.

De winkelier komt verder onder druk te staan, stelt INretail

Eerder sprak INretail al zorgen uit over de ‘buitensporige huurprijsverhogingen’ van winkelpanden die begin dit jaar plaatsvonden. Deze zouden volgens de branchevereniging ‘niet in verhouding staan tot stijgende kosten bij verhuurders’.

De branchevereniging deed toen een oproep aan verhuurders van retailvastgoed om afspraken te maken met huurders over het beperken van huurverhogingen. Maar die werden bijna nergens echt gemaakt, zo bleek later uit een enquête onder 450 winkeliers.

De gestegen kosten zorgen ervoor dat het grootste deel van de ondernemers de komende jaren een negatief bedrijfsresultaat gaat behalen, zo meldde Panteia in november op basis van een onderzoek, dat het adviesbureau uitvoerde in opdracht van diverse brancheorganisaties uit de detailhandel. INretail trok toen al aan de bel: “De situatie in de detailhandel is alarmerend.”