Je m'appelle opent eerste fysieke winkel in Apeldoorn

Nederlands kledingmerk Je m’appelle groeit. Het van oorsprong online kledingmerk opende zaterdag 31 mei een fysieke kledingwinkel, aan de Asselsestraat 50 in Apeldoorn. Mede-oprichter Maurice van Bussel geeft FashionUnited een kijkje in de nieuwe winkel. Opvallend aan de winkel zijn de Franse invloeden.

Je m’appelle is in 2014 opgericht door Maurice van Bussel en Suzanne de Meyer. Het merk biedt vrouwenmode aan en lanceert wekelijks een nieuwe ‘ready to wear’-collectie. Ook biedt het zakelijke kleding onder het label Je m’appelle at Work. In 2024 ontving het merk de 'ABN Amro Webshop Awards the Netherlands’ in de categorie damesmode. Begin dit jaar verkocht het merk een minderheidsbelang aan Grehamer Invest. De investering moet de verdere groei van het merk ondersteunen.

Naast een eigen webshop en fysieke winkel is het merk ook verkrijgbaar via online verkoopkanalen, waaronder Zalando en Bol.

Binnenkijken: De eerste winkel van Je m’appelle

Van Bussel geeft FashionUnited een exclusief kijkje in de eerste fysieke winkel van Je m'appelle. Volgens een persbericht lopen bezoekers vanuit de paskamer direct een ruimte binnen waar persoonlijke service centraal staat. Kleding hangt aan hoteltrolleys, waardoor het voelt alsof je in een B&B bent beland. In het midden van de winkel staat een ronde bar met krukken waar klanten kunnen zitten. De inrichting straalt de Franse, nonchalante flair van ‘je ne sais quoi’ uit.

Credits: Maurice van Bussel

