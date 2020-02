Kijken: de eerste beelden van het nieuwe winkelconcept van Distrikt Nørrebro

Distrikt Nørrebro heeft een make-over gekregen. Het merk onderging een rebranding en is nu klaar voor expansie. Bij de rebranding hoort ook een nieuw winkelconcept waarvan nu de eerste beelden zijn gedeeld.

“Distrikt Nørrebro heeft zijn roots in Nørrebro, de hippe en creatieve buurt in Kopenhagen: rauw, multicultureel, modern, kleurrijk, dynamisch, divers en levendig,” aldus het persbericht over de winkels van het merk. “ Het nieuwe winkelinterieur en de kleding van Distrikt Nørrebro zijn geïnspireerd op kunst, architectuur en cultuur uit deze buurt. De nieuwe stores hebben dan ook een rauwe, urban uitstraling. Er worden veel grijstinten en materialen als plexiglas, hout en beton gebruikt.”

Distrikt Nørrebro opent in 2020 vijftien nieuwe winkels en is op zoek naar panden in nog eens vijf andere steden. Lees hier waar het merk dit jaar zich vestigt.

Beeld: Distrikt Nørrebro