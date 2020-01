Kijken: de nieuwe Freitag winkel in Kyoto, Japan

Tassenmerk Freitag heeft een nieuwe winkel geopend in Kyoto, Japan. De winkel is ingericht in de industriele stijl van het logistieke magazijn op Freitag's HQ in Zürich, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Ook is er een DIY werkplaats ruimte.

Freitag werd in 1993 opgericht door de broers Markus en Daniel Freitag . De broers kwamen op het idee om tassen te produceren van oude vrachtwagenzeilen. Het resultaat is een collectie waarbij iedere tas zijn eigen, unieke look heeft door de verkleuringen en beschadigingen die zich met de tijd in het zeil hebben gewerkt.

Op de buitenmuur van de nieuwe Japanse winkel siert een muurschildering van een vrachtwagen op ware grootte, zodat bezoekers worden herrinerd aan de oorsprong van de unieke Freitag producten, aldus het persbericht.

Het Zwitserse label heeft momenteel 24 Freitag winkels en 400 verkooppunten wereldwijd. Het merk heeft in Japan een nog een winkel in Tokio, deze vestiging werd geopend in 2011. Het bedrijf produceert circa 550.000 producten per jaar.