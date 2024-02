Kijken: Spaans modemerk Ecoalf maakt rentree in Nederlands winkelbeeld

Het Spaanse modemerk Ecoalf opende in 2019 haar eerste Nederlandse winkel, maar ging ruim acht maanden later weer failliet. Nu lijkt het merk het opnieuw te willen proberen en opent het een winkel in Designer Outlet Roermond, zo maakt Ecoalf bekend in een persbericht.

Dit keer gaat het om een outlet. De winkel beschikt over een dames- en herencollectie en biedt het gehele assortiment aan; van kleding tot accessoires en schoenen. De items in de winkel worden verkocht met korting op de normale retailprijs.

Ecoalf is een Spaans B Corp-gecertificeerd modemerk en staat bekend om haar ‘hoogwaardige kleding en duurzame visie op de mode-industrie’. Het modemerk maakt kleding van gerecyclede materialen, zoals plastic flessen en autobanden.

De winkel in Roermond opende op 23 februari officieel haar deuren.

De winkel in Roermond. Credits: Ecoalf / Designer Outlet Roermond

