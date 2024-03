‘Laatste winkels Perry Sport, Aktiesport en Sprinter dicht’

De deuren van de winkels van Perry Sport, Aktiesport en Sprinter gaan dinsdag dicht. Veel van de vestigingen waren gesloten, maar de laatste zes gaan nu dicht, zo laat curator Kees van de Meent weten aan de Telegraaf.

De winkels vielen onder de bv Sports Unlimited Retail, de bv die eind 2023 failliet ging. In totaal zijn 52 vestigingen betrokken bij het faillissement. Half januari kwam het nieuws dat de Britse Frasers Group maximaal twintig winkels wil overnemen, maar het is nog onzeker hoeveel er werkelijk worden overgenomen. Dit hangt allemaal af van onderhandelingen met verhuurders.

Wat met de overige locaties van Sports Unlimited Retail gebeurt, is niet duidelijk. Sports Unlimited Retail is een dochteronderneming van het Britse JD Sports. In deze bv werden ketens Aktiesport en Perry Sport ondergebracht nadat ze uit het faillissement van United Sports Group werden overgenomen in 2016. Dat de namen Aktiesport en Perry Sport uit de winkelstraat zouden verdwijnen was al langer bekend, want de filialen zouden worden omgebouwd tot Spaans zusje Sprinter. Deze verbouwingen waren echter nog niet voltooid toen eind 2023 Sports Unlimited Retail failliet werd verklaard.