Mijlpaal: Modeketen Norah opent 100e winkel in Sluis

Honderd Norah-winkels, het stond al enige tijd op de planning. Nu is het moment aangebroken dat de Nederlandse modeketen zijn honderdste winkel opent in Sluis, dat maakt CEO Han Sterk bekend via LinkedIn.

Sterk ziet Sluis als “een van de meest verrassende winkelgebieden in Nederland”. Het lijkt namelijk de favoriete vakantiebestemming voor de ooster- en zuiderburen, zo schrijft hij. Norah vestigt zich op de markt van Sluis.

De openingsdatum laat nog even op zich wachten. Sterk deelt wel dat ook de 101e winkel al bijna realiteit is.

Norah timmert de afgelopen tijd hard aan de weg om meer merkbekendheid te genereren. Daar hoort ook het openen van winkels bij. De modeketen, dat zich bevindt in het laag-middensegment en zich richt op de vrouw tot en met maat 48, groeit binnen vijf jaar tijd van zo’n 57 naar 100 winkels in Nederland. Ook in België heeft Norah plannen om zijn activiteiten uit te breiden. Zo ziet Sterk ruimte voor 25 vestigingen in Vlaanderen.