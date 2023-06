Modeontwerper Joline Jolink sluit Utrechtse deuren

In 2019 opende de Rotterdamse modeontwerper Joline Jolink haar tweede fysieke winkel en haar eerste winkel in Utrecht. Om precies te zijn in de Voorstraat. Drie jaar later maakt de ontwerper bekend haar Utrechtse deuren op 1 juli te sluiten, aldus het bericht op LinkedIn.

“We kijken terug op 3,5 heel bijzondere jaren in Utrecht. De pandemie zette natuurlijk alles op z’n kop. Wat hebben we gepionierd en wat waren we inventief: mondkapjes, wachtrijen, anderhalve meter, niesschermen, desinfectiegels, buiten events, winkelen op afspraak, tijdslots boeken, video styling, Instagram shopping, het beste ervan maken. En dan was er nog de zomer van de herinrichting van de straat: een zomer lang een bak zand en werkzaamheden voor de deur. Plus een hittegolf”, schrijft Jolink. “Je zou bijna zeggen, als je dat zakelijk allemaal overleeft ben je gek als je die winkel sluit.”

Toch is dat wat Jolink nu doet. Waarom? Omdat de focus op een ander project komt te liggen. Een ander ‘ambitieus plan’, aldus Jolink. Hierover zal de ontwerper binnenkort meer delen.

In februari maakte Jolink bekend met haar eigen bedrijf op de rem te trappen en overconsumptie de das om doet. Ze stelde een productieplafond in en wilt maximaal 20.000 nieuwe kledingstukken per jaar produceren.