Modest fashion merk Merrachi opent pop-upstore in Parijs

Modest fashion merk Merrachi verkent de Franse markt met een tijdelijke winkel. Het Nederlandse modemerk opende dit weekend de deuren van een pop-upstore in de bekende Parijse wijk Le Marais, zo deelt Merrachi op sociale media.

Merrachi heeft een flagshipstore in Amsterdam en een pop-upstore in Antwerpen. De stap over de Franse grens, was voor Nada Merrachi, oprichtster van het merk, dan ook meer dan logisch: “Het is het land van de mode en Parijs is de stad van de mode”, vertelt ze aan de Nos.

Het openingsweekend van de pop-upstore in Parijs was een groot succes. Zo deelt Merrachi beelden van een lange rij aan mensen die de tijdelijke winkel willen bezoeken op Instagram. “Wow, Parijs… Ik heb er geen woorden voor! Jullie brachten zoveel liefde en warmte mee”, schrijft ze. “Ik ben zo dankbaar.”

De Nederlands-Marokkaanse ontwerpster leerde ontwerpen in het naaiatelier van haar oma in Marokko. Toen ze besloot dat ze haar haar wilde bedekken, ontdekte ze dat er weinig kleding en sjaals waren, die aansloten op haar smaak en waarden. Ze nam zelf de touwtjes in handen en richtte haar merk, Merrachi, op in 2020. Ze hoopt een ‘stem te geven aan vrouwen die ooit vergeten waren in de mode-industrie’. Met jurken van rond de 100 euro, leggings van 50 euro en sjaals van 35 euro, hoort het merk thuis in het middensegment.

De Merrachi pop-upstore in Parijs is geopend van 22 tot en met 30 maart.