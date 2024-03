Mr Marvis mede-oprichter Steven Vrendenbarg: 'Frankrijk is een van onze belangrijkste markten'

Nederlands mannenmodemerk Mr Marvis groeit. Het bedrijf is van plan de komende jaren winkels te openen in Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het laatstgenoemde land is bijzonder belangrijk.

“Frankrijk is een van onze belangrijkste markten. Het land vormt de kern van onze expansiestrategie die tot doel heeft ons duurzaam in Europa te vestigen. We besteden bijzondere aandacht aan de prestigieuze modehoofdstad Parijs. Een groot aantal van onze klanten komt uit Parijs. Wij zijn onder meer geïnteresseerd in buurten als Saint-Germain-des-Prés en de Marais”, vertelt Steven Vrendenbarg, mede-oprichter van Mr Marvis in een interview met FashionUnited.

Steven Vrendenbarg, mede-oprichter van Mr Marvis. Credits: Mr Marvis

Project Frankrijk gaat binnenkort van start: “Voorlopig zijn we nog op zoek naar de perfecte locatie en blijven we de mogelijkheden bestuderen. Idealiter hopen we vóór eind 2025 onze eerste winkel in Frankrijk te openen.” Mr Marvis staat open voor samenwerkingen en het openen van pop-up stores in het land. “Het doel is om samen te werken met partners die onze visie en waarden delen.”

Mr Marvis wil dichtbij de klant komen

In 2020 debuteerde Mr Marvis een winkel aan de PC Hooftstraat in Amsterdam. Mr Marvis heeft sindsdien winkels geopend in Antwerpen, Den Haag, Laren, Maastricht en München. Afgelopen februari opende het merk een nieuwe winkel in Haarlem, ongeveer twintig kilometer van Amsterdam. Vier jaar na de opening van de eerste Mr Marvis winkel staat de teller op tien verkooppunten in totaal. Het modebedrijf is niet van plan om te stoppen. Tegen 2025 wil het merk tot 25 winkels in Europa openen.

Het doel is volgens de oprichters om dichter bij potentiële klanten te komen. Een formule die volgens hen inspeelt op de vraag van de consument. “Onze klanten waarderen kwaliteit, comfort en stijl, maar zoeken ook naar functionaliteit, persoonlijke service en een transparante winkelervaring”, stelt de mede-oprichter.

Maar de behoeften en verwachtingen van klanten verschillen per land. “In Frankrijk delen onze klanten veel overeenkomsten met onze Europese klanten, maar er bestaan kleine nuances. Franse klanten zijn modebewuster en hebben voorkeuren die kunnen verschillen van onze andere markten. “Daarom zijn we van plan onze strategie aan te passen aan de specifieke behoeften van het Franse publiek, terwijl we trouw blijven aan de kernwaarden en esthetiek van het merk.”

Het bedrijf heeft een financieringsmodel gebaseerd op duurzaamheid, strategische investeringen en verstandig financieel beheer. “Hoewel we sinds onze oprichting een aanzienlijke groei hebben doorgemaakt, richten we ons op verantwoorde en duurzame expansie. Het bedrijf is afhankelijk van interne financiering en externe investeringen om te kunnen evolueren.” In 2022 kreeg Mr Marvis steun van Fred Gehring, voormalig CEO van Tommy Hilfiger: "We evalueren elke kans zorgvuldig om er zeker van te zijn dat deze aansluit bij ons merkethos en onze groeidoelstellingen, terwijl we onze financiële stabiliteit en onafhankelijkheid behouden", voegt Vrendenbarg toe.

Mr Marvis is een Nederlands mannenmodemerk opgericht in Amsterdam door Steven Vrendenbarg, David Sipkens en Aafke Tuin. In maart 2023 behaalt Mr Marvis de B Corp-certificering. Het merk produceert in Portugal en brengt deze zowel online als in flagshipstores collecties uit.