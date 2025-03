Nederlands modemerk Yaya breidt uit in België, Duitsland en Nederland

Nederlands modemerk Yaya is bezig met uitbreiding in België, Duitsland en Nederland. Het merk heeft winkelopeningen op de planning staan in Hasselt, Sint-Niklaas, Münster en Rotterdam, zo meldt CEO Patrick Draijer aan FashionUnited.

In chronologische volgorde: Yaya opent in mei haar deuren in Hasselt (België) en Rotterdam (Nederland). Later in het jaar, tussen eind juli en midden augustus, opent het modelabel haar deuren in Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas (België). Yaya breidt ook uit in Duitsland, waar het tussen eind september en midden oktober een vestiging opent in Münster.

Yaya telt, volgens de website, 31 winkels in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland en Polen. Het merk maakte in 2022 een rentree in de Belgische winkelstraat en is sinds 2016 actief in het land dankzij een samenwerking met het bedrijf Retail Concepts, die begin 2022 tot een einde kwam. Nadat het tijdelijk winkels sloot, ging het op zoek naar nieuwe locaties, waardoor het nu gevestigd is in Brugge, Gent, Nieuwpoort en Knokke. Binnenkort komen daar Hasselt en Sint-Niklaas bij. In Nederland heeft Yaya 15 winkels, in Frankrijk 4, in Ierland 1 en in Polen twee vestigingen.