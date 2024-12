Nederlandse webshop Paprika weer open

Consumenten kunnen weer bestellen op de webshop van modemerk Paprika. De webshop is weer volledig operationeel, nadat de Nederlandse winkels en de webshop tijdelijk sloten wegens een wijziging van de juridische entiteiten.

De wijziging van de juridische entiteiten staat in verband met de overname van de Cassis Paprika modegroep door het Luxemburgse bedrijf Futura Capital Fund in september. De Nederlandse fysieke winkels en webshops moesten hierdoor de deuren tijdelijk sluiten. De winkels openden eind oktober weer de deuren. Ook de webshop opende onlangs opnieuw haar digitale deuren. Wanneer dat precies gebeurde, is onbekend.

De Belgische modegroep werd overgenomen nadat het bedrijf een stil faillissement aanvroeg. Het doel was om in besloten kring nog een poging te doen om (een deel van) de modeketen te verkopen, alvorens het faillissement werd uitgesproken. Dat lukte, want Futura Capital Fund kwam tot een overeenkomst waarbij 70 procent van de winkels en het personeel op het hoofdkwartier werd overgenomen.