Niet bang voor een kleurtje: Deze winkelconcepten stappen weg van ‘the white box’

Een confronterend plaatje: Retail Expert Tim Gielen laat op het congres ‘Nieuw Perspectief’ zes afbeeldingen van winkels zien. Allemaal wit, zeer modern en zo min mogelijk versiering. De vraag: Welke hiervan is de Zara? Het publiek doet een gok, maar duidelijk is dat veel winkels met het ‘white box’ concept allemaal op elkaar lijken. Eruit springen is dan ook wat Gielen aanraadt. Daarom zet FashionUnited enkele concepten op een rij die juist niet bang zijn voor kleur en een uitgesproken eigen look.

Rixo

Brits damesmodemerk Rixo heeft de winkel in Londen een make-over gegeven. De winkel in Marylebone is nu een kleurrijk geheel met allerlei prints. Design studio Cúpla, van de zus van Rixo medeoprichter Orlagh McCloskey, is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Meerdere gekleurde tegels zijn toegevoegd, maar op de muur zijn de tekeningen die lijken op ornamenten toch het meest opvallend.

Rixo Marylebone store Credits: Rixo by Megan Taylor

Rixo Marylebone store Credits: Rixo by Megan Taylor

Rixo Marylebone store Credits: Rixo by Megan Taylor

Bottega Veneta

Een warme houtkleur is wellicht niet het eerste waar men aan denkt bij het woord ‘kleurrijk’, maar het nieuwe concept van Bottega Veneta springt er zeker uit. Het warme hout is terug te vinden in vele vormen en patronen in de winkel.

Flagship parisien Bottega Veneta. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Bottega Veneta, flagship Paris. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Flagship parisien Bottega Veneta. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Flagship Bottega Veneta Paris. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Bottega Veneta, Paris. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Flagship Bottega Veneta, Paris. Credits: Bottega Veneta, image by François Halard.

Clinic

Belgische retailer Clinic heeft de winkel in Antwerpen een volledige make-over gegeven. Het concept combineert bordeaux en appelblauwzeegroen. Dan gaat het niet om kleine accenten, maar muur, vloer en plafond plus interieurelementen in die kleur. Ook is er een streep van zwart-wit tegels te vinden door de winkel heen.

De vernieuwde Clinic winkel in Antwerpen. Credits: Clinic

Bordeauxrode elementen in de vernieuwde winkel. Credits: Clinic

Credits: Clinic

Bijzondere winkelelementen bij Clinic. Credits: Clinic

Farm Rio

Braziliaans merk Farm Rio strijkt voor het eerst neer in Europa met een eigen winkel. De collectie van het merk zelf is al kleurrijk en vol met prints en de winkel is niet anders. Op de muren zijn tropische prints en schilderingen te vinden. Het tropische tintje gaat ook verder naar de manier waarop de kleding getoond wordt, namelijk aan een gevlochten buis.

De Farm Rio winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.

De winkel in Londen. Credits: Farm Rio / Michael Franke.