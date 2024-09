Nieuw concept: Herenmodezaak Thom Broekman is nu Broekman

Een bekend gezicht in de winkelstraat in Utrecht: Herenmodezaak Thom Broekman. Echter begint er in september een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de zaak. Na een renovatie van 1,5 jaar aan de Lange Elisabethstraat is nu een geheel nieuw concept geopend: Broekman. Een nieuwe naam, een nieuwe winkeluitstraling én een nieuw logo.

Het nieuwe logo is geïnspireerd op het Broekman-logo uit 1920, maar in combinatie met de poort van De Rode Winkel. Modefamilie Broekman runt namelijk al zes generaties de winkel én denimspecialist De Rode Winkel. Het nieuwe logo toont dan ook de verbinding tussen beide multi-brandstores, aldus het persbericht. Er is gekozen voor een groene accentkleur die staat voor ‘frisheid, duurzaamheid en vernieuwing’. “Dit onderstreept de visie en ambities van Pauline, Wouter en Daan Broekman die als zesde generatie het 187 jaar oude familiebedrijf leiden”, aldus het bericht.

De winkel zelf moet functioneren als een ontmoetingsplek ‘voor de Utrechtse man die bewust kiest voor herenmode op topniveau’. Zo zijn de merken Boss, Ralph Lauren, Profuomo, Jacob Cohen, Lardini, Herno, Xacus en Gran Sasso er te vinden. Ook de online winkel is vernieuwd. “Net als onze winkel in het historische hart van Utrecht, straalt de webshop Broekmans toewijding aan kwaliteit, persoonlijke service en verfijnde ervaring uit”, aldus Daan Broekman in het bericht.

Er is nog een ander bijzonder element aan de heropening van Broekman. Boven de winkel zijn namelijk 12 appartementen gerealiseerd. Deze worden eind 2024 opgeleverd. Eerder bevonden zich kantoren en magazijnen boven de winkel.