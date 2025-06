NikeSkims: Hoge verwachtingen, maar geen producten in zicht

In de mode-industrie, altijd op zoek naar de volgende succesvolle samenwerking, hebben weinig partnerships zoveel aandacht en verwachting gegenereerd als NikeSkims, de joint venture tussen sportkledinggigant Nike en Kim Kardashians miljardenmerk Skims. Ondanks de gedurfde belofte in februari om ‘de wereldwijde fitness- en activewear-industrie te verstoren met de beste innovatie voor alle vrouwelijke atleten’, samen met een nieuw logo en branding, is de collectie nog niet verschenen.

Bronnen die bekend zijn met de situatie, zoals gerapporteerd door Bloomberg, suggereren nu dat de debuutcapsule, oorspronkelijk verwacht dit voorjaar, is uitgesteld vanwege productievertragingen. Hoewel Nike nog steeds verwacht het product voor het einde van het jaar uit te brengen, blijven details schaars: geen bevestigde lanceringsdatum, geen productpreviews en geen indicatie van wat de eerste collectie zal bevatten.

Hoge verwachtingen

De onthulling van NikeSkims in februari was kenmerkend grootschalig. Aangekondigd als een nieuw hoofdstuk voor beide merken, positioneerde de aankondiging de samenwerking niet alleen als een nieuwe samenwerking met een beroemdheid, maar als een strategische herpositionering, met name voor Nike, wiens vrouwencollectie de afgelopen jaren achterbleef bij de verwachtingen.

Voor Kim Kardashians Skims, dat zijn culturele waarde al heeft bewezen in de lingerie- en loungewear-markt, biedt de samenwerking met Nike toegang tot technische designinfrastructuur, geloofwaardigheid op het gebied van prestaties en, cruciaal, wereldwijde distributie. Voor Nike brengt Kardashian het sociale bereik en de pop-culturele aantrekkingskracht die het hard nodig heeft om de aandacht van de wispelturige generatie Z terug te winnen.

Toch staat de marketingretoriek nu in contrast met een opvallende afwezigheid van producten. Terwijl industrie-experts een uitrol tegen het einde van de lente verwachtten, was de stilte rond de status van het assortiment opmerkelijk. CEO Elliott Hill vertelde investeerders in maart dat de eerste ‘uitgebreide collectie’ zou arriveren in het fiscale kwartaal dat eindigt in mei - een ambitie die stilletjes in onzekerheid is verdwenen.

De kosten van vertraging

De vertraging stelt de markt niet gerust. De aandelen van Nike daalden woensdag met 0,5 procent, meldde Bloomberg, waarmee de daling sinds begin dit jaar op meer dan twintig procent uitkomt. Nu de bredere S&P 500 in dezelfde periode twee procent is gestegen, zullen investeerders waarschijnlijk aandringen op duidelijkheid wanneer het bedrijf op 26 juni de resultaten van het vierde kwartaal rapporteert.

Achter de schermen heeft Nike naar verluidt een speciaal team voor de onderneming samengesteld, bestaande uit werknemers van beide bedrijven en nieuw talent. Het doel is om een reeks trainingskleding, -schoenen en -accessoires voor vrouwen te ontwikkelen, gericht op een categorie die een van de snelstgroeiende in de mode blijft. Toch heeft de lijn, ondanks meer dan een jaar ontwikkeling achter gesloten deuren, nog geen stadium bereikt dat geschikt is voor een preview.

Moment met impact

De lancering van NikeSkims was bedoeld als een moment met grote impact: een samenvloeiing van performance wear, celebrity branding en cultureel inzicht. In plaats daarvan zitten we in een wachtpatroon, waarbij het marketingmomentum van februari vervaagt in een lange zomer van giswerk.

In de snel veranderende modewereld moeten merken een balans vinden tussen hype creëren en op het juiste moment leveren. Momentum kan zowel een voordeel als een risico zijn. NikeSkims heeft de verwachtingen hoog gespannen, maar moet nu echt leveren. De vraag is niet langer of het de markt voor dames-activewear kan verstoren, maar of het op het moment dat het arriveert nog relevant genoeg is om ertoe te doen.