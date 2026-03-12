Norah’s warenhuisconcept wordt aangevuld met lingerie, meubels en boeken

Nederlandse retailer Norah breidt het assortiment steeds verder uit. Nadat het de categorieën denim en schoenen zelf toevoegde, slaat het nu de handen ineen met externe partners om een warenhuisconcept neer te zetten in de winkels. Door middel van shop-in-shops en andere partnerschappen wordt het aanbod naar eigen zeggen completer.

Norah noemt het zelf een warenhuisconcept. De eerste winkel van Norah die dit concept heeft is de winkel in het Limburgse Beek en gaat op 19 maart open voor het publiek. Hier heeft het bedrijf 850 vierkante meter aan winkeloppervlak tot de beschikking. Dit is flink groter dan de tot nu toe grootste winkels van Norah die rond de 500 vierkante meter liggen. De kleinere winkels van het bedrijf zijn 180 vierkante meter.

Naast de eigen Norah-collectie is er een selectie van Livera-ondermode, meubels van woonmerk Woood, woonaccesoires, drink- en foodproducten van Vann Bottles en boeken. Norah wil met het nieuwe concept ‘de positie als bestemming voor modebewuste vrouwen’ versterken. Naast de externe partners is er ook vernieuwing te zien in de denimwand en de uitbreiding van de schoenenwand.

Lingerieketen Livera ziet de samenwerking als een logische stap omdat beide formules zich op ‘de zelfstandige vrouw die midden in het leven staat’ focussen. “Waar Norah de outfit vormt, brengt Livera het fundament met expertise op het gebied van lingerie, nachtmode en badmode”, zo deelde het bedrijf op LinkedIn. Het is niet bekend of de partners via een concessiemodel of wholesaleconstructie opereren.

Norah zet stap verder in retailstrategie: nieuw warenhuisconcept

Norah legt de nadruk op de fysieke winkels. Hoewel het bedrijf een omnichannel retailer is, geeft de doelgroep nog de voorkeur aan de fysieke winkels. Vorig jaar gaf CEO Han Sterk tegen FashionUnited nog aan dat de vrouw centraal gesteld wordt in alles wat het bedrijf doet, dus ook in de winkels. Het nieuwe warenhuisconcept ligt in lijn met deze focus.

De retailer heeft ruim honderd winkels in Nederland en ziet nog ruimte voor uitbreiding op diverse locaties.Tot kort geleden was het bedrijf alleen te vinden in de kleine stadscentra of winkelgebieden, maar recent opende Norah een winkel op de Amsterdamse Kinkerstraat om ook het stedelijke publiek aan te trekken.

De komende tijd staan er diverse winkelopeningen gepland om zo naar het doel van 165 winkels in Nederland toe te werken. Het warenhuisconcept wordt op dit moment nog niet uitgerold naar andere steden en blijft voorlopig exclusief in Beek.