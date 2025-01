NOS: ‘Ondernemers lopen jaarlijks miljoenen mis door het niet kunnen innen van winkeldiefstal boetes, oplossing van de politie heeft 'niet de eerste prioriteit'’

Ondernemers hebben moeite om boetes die ze zelf opleggen aan winkeldieven te innen, zo meldt NOS Nieuws. Het innen van civiele schadevergoedingen blijkt een moeilijk proces: winkeliers mogen een boete van 181 euro opleggen aan winkeldieven om de tijd en kosten van de diefstal te compenseren, maar deze boetes moeten vaak eerst worden geïnd door incassobureaus, die daarvoor de naam- en adresgegevens van verdachten nodig hebben. De politie verstrekt deze persoonlijke gegevens echter minder vaak en minder snel, wat het innen van boetes bemoeilijkt.

Voorheen werden de persoonsgegevens van winkeldieven verstrekt door de politie via een geautomatiseerd proces. Maar vorig jaar werden er fouten ontdekt in dit systeem, waardoor de automatische levering van gegevens is stopgezet. De EU-privacywetgeving (AVG) vereist bovendien dat de persoonsgegevens handmatig worden gecontroleerd, wat veel tijd en mankracht kost, wat de politie soms belemmert in het snel verstrekken van de nodige informatie aan ondernemers.

In het uitgebreide verslag van de NOS deelt een politiewoordvoerder dat de politie werkt aan een nieuw landelijk proces om persoonsgegevens sneller beschikbaar te stellen, maar dat het implementeren van dit proces momenteel "niet de eerste prioriteit" heeft. Het verstrekken van persoonsgegevens aan ondernemers is volgens een politiewoordvoerder ook ‘geen kerntaak’ van de politie.

Gevolgen voor ondernemers

Ondertussen stijgen de winkeldiefstallen in Nederland. In 2022 registreerden winkels in Nederland ongeveer veertigduizend winkeldiefstallen, het hoogste aantal in acht jaar. Dit is een opvallende stijging ten opzichte van de ruim dertigduizend diefstallen in 2021. Soda wijt de stijging aan het tekort aan beveiligers en gemotiveerd personeel, waardoor dieven gemakkelijker hun gang kunnen gaan. Volgens Niels van Os, directeur van Soda, heeft daarnaast het verminderde aantal verstrekte persoonsgegevens door de politie ook emotionele gevolgen voor ondernemers. Door een gebrekkig proces voor het innen van zogenaamde ‘civiele schadevergoedingen’ kunnen zij hun vertrouwen in de overheid verliezen.

Gratis koffie voor politie

Een opmerkelijk voorbeeld van een creatieve oplossing van ondernemers om überhaupt het innen van boetes te voorkomen uit Groot-Brittannië, een ander deel van de wereld dat geteisterd wordt door winkeldiefstallen: winkeleigenaren bieden hun lokale politie gratis koffie aan om samen de strijd tegen winkeldiefstal aan te gaan. Het initiatief is bedoeld om de relatie tussen winkels en politie te versterken, zodat er sneller gereageerd kan worden op diefstallen. Het idee is dat een goede samenwerking leidt tot meer preventie van criminaliteit, terwijl de politie in staat is om sneller te reageren op meldingen van winkeldiefstallen. Het gebaar van de gratis koffie moet bovendien de politie aansporen om meer betrokken te raken bij winkelveiligheid.