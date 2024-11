NVM Business: ‘De winkelstraat verandert en krijgt een gevarieerder aanbod’

Er vindt een verschuiving plaats in de Nederlandse winkelgebieden. Hier en daar sluiten gerenommeerde merken de deuren, terwijl online winkels juist een fysieke vestiging openen op goed gelegen locaties. Bovendien wordt het aanbod in de winkelstraat gevarieerder, waardoor de verblijftijd van de consument in een winkelgebied wordt verlengd, zo blijkt uit het recent verschenen rapport over winkelgebieden van NVM Business.

De faillissementen in de retailsector zorgen niet voor een explosieve groei in de leegstand in winkelgebieden, zo wordt geconcludeerd door NVM Business, naar eigen zeggen de grootste coöperatieve vereniging van makelaars en taxateurs in onroerende goederen in commercieel vastgoed. Panden die leeg komen te staan, worden snel weer in gebruik genomen. Het leegstandspercentage staat nu op 7,3 procent, vergeleken met 6,9 procent begin dit jaar.

Als merken de deuren sluiten, komt dit voornamelijk door toenemende concurrentie van goedkope webshops. Tegelijkertijd is er ook een trend te zien waarbij online spelers juist een fysieke vestiging openen op goed gelegen locaties. Daarnaast wordt het aanbod in de winkelstraat gevarieerder. Zo doen ondernemers op het gebied van uiterlijke verzorging en gezondheid, en tweedehandswinkels vaker hun intrede in winkelgebieden. Er is ook meer horeca en cultuur in winkelgebieden te vinden.

Een gevarieerder aanbod in winkelgebieden verlengt de verblijftijd van het winkelend publiek, schrijft NVM Business, en dat is gunstig voor het gehele winkelgebied. Volgens NVM Business is de markt zich langzaam aan het herstellen. “De grootste groeikansen voor winkelgebieden liggen in een creatieve invulling van leegstaande winkelpanden. Deze transformatie kan de aantrekkingskracht van winkelgebieden flink vergroten.”