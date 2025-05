OFM. opent binnenkort in Hoofddorp: beleving, retailstrategie én een zoektocht naar nieuw talent

Met een nieuwe vestiging in Hoofddorp in september zet herenmodeketen OFM. een volgende stap in de ambitie om landelijke dekking te realiseren. Frank Corbeek, projectmanager bij OFM., leidt de volledige realisatie van de winkelopening, van conceptontwikkeling tot teamopbouw. In gesprek met FashionUnited geeft Corbeek een kijkje achter de schermen van dit strategisch én creatief intensieve proces.

Van idee naar fysieke winkelvloer

Corbeek is verantwoordelijk voor de opstart, begeleiding en uitbouw van nieuwe winkels van OFM. in Nederland, en is verantwoordelijk voor het gekleede gedeelte van de sponsordeals binnen het bedrijf. Zodra de directie beslist over een nieuwe winkellocatie, wordt Corbeek aan het project toegevoegd. In samenwerking met inkoop, marketing, directie en het vaste architectenbureau Binnenbrand wordt een totaalvisie ontwikkeld. “We verzamelen input van alle betrokken disciplines, waarna de architect een eerste schets maakt. Vervolgens gaan we in meerdere sessies toewerken naar een definitief winkelontwerp dat past binnen de typische OFM.-filosofie,” aldus Corbeek.

Die filosofie komt straks tot leven in 1000m², waar gastvrijheid, stijl, hospitality en het kenmerkende OFM.-DNA samenkomen. In bestaande filialen worden de Mensperience stores al creatief aangevuld met elementen zoals een barbershop of café, en ook in Hoofddorp wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van beleving. “We bouwen onder andere een flexibel podium in de winkel voor sportevenementen zoals voetbal- of wielrencafés. Beleving is essentieel om klanten te trekken, en creëert daarnaast ook een plek voor gemeenschap en samenkomst.”

Mensperience Concept: OFM. Winkel in Voorburg Credits: OFM.

Employer branding in de praktijk

Naast het bouwen van een winkelvloer, werkt OFM. in Hoofddorp ook aan iets minstens zo belangrijk: het bouwen van een sterk, nieuw team. “Een succesvolle winkel begint bij de mensen die er werken,” stelt Corbeek. “Daarom zoeken we actief naar collega’s die zin hebben om met ons deze uitdaging aan te gaan.”

De zoektocht begint met zichtbaarheid. OFM. plaatst vacatures, beplakt het pand met opvallende stickers én zoekt via platforms als LinkedIn proactief naar passende kandidaten. “We trekken eropuit, spreken mensen aan, drinken koffie (of wat anders ;-) en bouwen van daaruit verder.”

Hoewel het HR-team verantwoordelijk is voor de formele procedures, zet Corbeek zelf de eerste stap in het wervingsproces. Hij zoekt naar mensen met flair, contactgevoel en overtuigingskracht. “Kennis van kleding kun je aanleren. Maar de gunfactor, écht contact maken, dat zit in je. Openheid, gastvrijheid en dynamiek zijn voor ons dé sleutelwoorden. En met de juiste mindset is werken in de retail misschien wel het leukste beroep dat er is.” “Als een sollicitant een match is voor de winkel, kunnen we heel snel stappen maken.”

Winkel in Sluis Credits: OFM.

Voorbereidingen en uitdagingen

Zoals bij elk retailproject zijn er uitdagingen. Budgetten die onder druk staan, leveringen die vertragen, details die op het laatste moment binnenkomen, het hoort er allemaal bij. “We weten nu al dat er in de dagen vóór de opening wellicht nog bouwvakkers op de vloer staan. Maar dat is niet erg, als je weet dat het komt, kun je het incalculeren. Dat maakt dit werk ook spannend en levendig.”

Corbeek sluit af met een persoonlijke favoriete quote: “You never get a second chance to make a first impression.” Die eerste indruk geldt voor de winkel zelf, maar net zo goed voor het team op de winkelvloer. “Een mooi ingerichte winkel is één ding, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken. De medewerker bepaalt het succes en de beleving.”