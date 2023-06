Onderzoek: Een op drie winkelmedewerkers wil baan opzeggen wegens gebrek aan doorgroeimogelijkheden

Een op de drie winkelmedewerkers wil van baan wisselen of zijn baan opzeggen, blijkt uit een onderzoek naar het welzijn van winkelmedewerkers in Nederland van Quinyx. In het onderzoek komt naar voren dat er verbeteringen doorgevoerd moeten worden op het gebied van doorgroeimogelijkheden, salaris en waardering van de medewerkers.

De grootste reden voor het opzeggen van hun baan is het gebrek aan doorgroeimogelijkheden (43 procent). Zo’n 42 procent van de ondervraagden wensen een hoger salaris te krijgen en 33 procent voelt zich ondergewaardeerd door hun werkgever. Bovendien geeft 29 procent aan te willen stoppen met hun baan wegens een onprettige werkomgeving.

Het zijn voornamelijk de winkelmedewerkers tussen de 18 en 24 jaar die overwegen om van baan te wisselen. Maar, de situatie is nog te verbeteren. Zo geeft 84 procent van de winkelmedewerkers in het onderzoek aan langer in dienst te blijven wanneer er meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn.

Quinyx ondervroeg in maart 2023 achthonderd winkelmedewerkers. Deze ondervraging is onderdeel van een grootschaliger onderzoek. Daarvoor werden zo’n 2.000 frontliniewerknemers in de retail, horeca en logistiek in Nederland ondervraagd.