‘Ook Ulla Johnson lanceert eigen programma voor wederverkoop van kleding’

Het Amerikaanse vrouwenmodelabel Ulla Johnson introduceert een programma voor de wederverkoop van kleding in de Verenigde Staten. Via Ulla Preloved, zoals het platform heet, kunnen consumenten onderling kleding van Ulla Johnson kopen en verkopen. Dat melden verschillende media, waaronder Vogue Business en WWD.

Het platform biedt nog andere functies. Zo hebben klanten de mogelijkheid om zoekopdrachten in te dienen bij het team van Ulla Johnson voor ontwerpen uit vorige seizoenen. Ook kunnen consumenten kleding kopen uit de persoonlijke collectie van ontwerper Ulla Johnson.

Klanten die hun kleding via Ulla Preloved verkopen, krijgen een richtprijs aangeraden, maar mogen de verkoopprijs uiteindelijk zelf kiezen, schrijft Vogue Business. Ze kunnen er vervolgens voor kiezen om zich zeventig procent van de verkoopprijs in cash uit te laten betalen, of honderd procent, maar dan in winkeltegoed bij Ulla Johnson.