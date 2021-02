‘Opening Westfield Mall of the Netherlands laat mogelijk nog even op zich wachten’

De opening van de Westfield Mall of the Netherlands wordt mogelijk een poosje uitgesteld. Dat zegt een woordvoerder van het winkelcentrum tegenover RetailNews. De feestelijke opening van de Westfield Mall, het grootste winkelcentrum van Nederland, stond gepland op 18 maart, maar die datum staat niet meer vast.

"Als de winkels niet open mogen, is het niet leuk om daar een opening te vieren", aldus de woordvoerder. "En we willen mensen ook niet aansporen om ergens massaal naartoe te gaan." De winkels zijn in elk geval nog tot en met 2 maart dicht en alleen geopend voor click & collect. Vanavond zal premier Rutte in een nieuwe persconferentie vertellen wat retailers na 2 maart te wachten staat. Het lijkt erop dat er van heropening nog geen sprake zal zijn. Maandag werd duidelijk dat het kabinet overweegt winkelen op afspraak mogelijk te maken.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de opening van de Westfield Mall wordt verplaatst. Deze zou oorspronkelijk zijn deuren openen in oktober 2020, maar in juni werd aangekondigd dat deze wegens de pandemie werd uitgesteld.

De shoppingmall heeft totaal 117.000 vierkante meter aan vloeroppervlakte. Op dit moment is meer dan 90 procent van alle winkelpanden verhuurd, aan onder meer H&M, Nike, Jack & Jones, Livera, Skechers en De Koopman. Het centrum heeft ook een bioscoop en een foodmarket.