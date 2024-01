Pavo Couture Intimates sluit Amsterdamse winkel na amper één jaar

Lingeriemerk Pavo Couture opende in maart 2023 haar eerste winkel aan de Prinsengracht in Amsterdam. Eigenaresse Elise van Twillert toverde het pand om in een ‘snoepwinkels voor vrouwen’, maar kondigt nu alweer de sluiting aan van haar fysieke verkooppunt, zo meldt ze via sociale media.

“Ik heb bijna een jaar lang (meestal) genoten van het hebben van een winkel, maar helaas heb ik de keuze moeten maken de fysieke winkel te sluiten”, schrijft Van Twillert. “(...) Ik ga met opgeheven hoofd verder en zal me gaan focussen op mijn online winkel. Er staan mooie dingen op de planning voor komend jaar!”

Pavo Couture is een lingeriemerk dat in 2018 werd opgericht tijdens een studieproject en in 2020 lanceerde. “Mijn droom was om een eigen lingerielijn te hebben. Ik heb geen achtergrond in de mode, maar wel marketing gestudeerd. Ik was best handig en bouwde mijn eigen website”, vertelde Van Twillert eerder aan FashionUnited. Pavo Couture opende haar eerste winkel mede dankzij een geslaagde crowdfunding. Andere doelen waren toen: het uitbreiden van haar collectie, internationaal groeien en investeren in (internationale) marketing campagnes.