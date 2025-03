Kledingwinkel Pull & Bear keert terug naar Groningen, zo melden lokale media waaronder Groninger Internet Courant en Sikkom. De winkel komt aan het einde van de Herestraat, in het oude pand van Men at Work. De ronde glazen gevel wordt weggehaald, aldus Sikkom.

Pull & Bear verliet Groningen in 2022. WE Fashion nam de winkelruimte over. Sindsdien heeft het dochtermerk van de Spaanse Inditex actief gezocht naar een nieuwe locatie in de stad, zo deelt Jack de Vreede van vastgoedbedrijf Redevco met Sikkom. Dit wordt nu gerealiseerd met de heropening in de Herestraat. Volgens Groninger Internet Courant krijgt de nieuwe winkel een oppervlakte van 1.180 vierkante meter. Naar verwachting opent Pull & Bear de deuren begin 2026.

Pull & Bear heeft meer dan 970 vestigingen in 70 landen. In 2024 heeft Inditex, het moederbedrijf van Pull & Bear, een omzet van 38,7 miljard euro behaald, een stijging van 7,5 procent ten opzichte van 2023. Pull & Bear droeg 2,5 miljard euro bij aan deze groei, met een omzetstijging van 4,6 procent.

Adres nieuwe Pull & Bear-winkel: Herestraat 72, 9711 LL, Groningen.