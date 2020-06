Retail inspiratie: 7 nieuwe winkelconcepten van het afgelopen halfjaar

Hoe doen andere retailers dat? Een bekend gezegde is: ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’. Een kijkje in iemand anders zijn winkel kan dan ook inspiratie bieden. Al twee keer eerder deelde FashionUnited een artikel met retail inspiratie en vanwege het succes, bij deze de derde editie. Voor degene die op zoek is naar nieuwe ideeën of voor wie simpelweg plaatjes wil kijken.

FashionUnited heeft een selectie gemaakt uit de winkels en nieuwe winkelconcepten die sinds het begin van 2020 open zijn gegaan.

Patrizia Pepe in Antwerpen

Italiaans merk Patrizia Pepe introduceert in februari een nieuw winkelconcept in de vestiging in Antwerpen. Het nieuwe design bestaat uit stalen rekken, witte tegels en hier en daar accenten van velours. De interactieve schermen in de winkel moeten de online en offline ervaring van het merk verder met elkaar verenigen.

Beeld: Via Patrizia Pepe

Distrikt Nørrebro krijgt rebranding en nieuw concept

In februari introduceert Distrikt Nørrebro een nieuw concept. Het merk onderging een rebranding en daar hoorde ook een nieuw winkeldesign bij. Het interieur is geïnspireerd door kunst, architectuur en cultuur uit de hippe en creatieve buurt Nørrebro in Kopenhagen. In het concept is gekozen voor veel grijstinten en materialen als plexiglas, hout en beton.

Beeld: Distrikt Nørrebro

Afound opent de eerste winkel in Nederland

De Zweedse keten Afound ging voor het eerst de fysieke grens van het thuisland over eind februari.

Beeld: via Afound

Na naamsverandering ook nieuw winkelconcept voor Her.

Het Belgische merk Giovane onderging eerder al een naamsverandering. Bij een nieuwe naam (Her.) hoort een nieuw winkelconcept moet het bedrijf gedacht hebben. Een kleurrijk concept was het resultaat en dit werd meteen uitgerold in de winkels in Sint-Martens-Latem, Gent en Knokke.

Beeld: Her.

JBC introduceert kinderformule K’dee

Hoe winkelen kinderen het liefst? JBC wilde de winkelervaring voor kinderen optimaliseren en is meteen naar de bron gegaan: de kinderen zelf. Aan de hand van een onderzoek onder jonge shoppers is het nieuwste winkelconcept ontstaan genaamd K’dee.

Beeld: JBC

Mr Marvis

Als je een niche-merk bent met maar een paar stijlen, maar heel veel kleuren, hoe richt je dan een winkel in? Omdat Mr Marvis ook zich op één categorie focust, is deze tactiek ook gebruikt bij het ontwerpen van de eerste brandstore. De winkel is dan ook gefocust op één element: een buis verbindt alle producten met elkaar en uiteindelijk ook met de paskamers.

Beeld: Via Mr Marvis

H&M Home Concept stores in Amsterdam en Brussel

H&M Home had in België en Nederland al wel afdelingen in reguliere H&M winkels, maar nog nooit was er een winkel helemaal gewijd aan het concept. In juni rolde H&M in Amsterdam en Brussel een H&M Home concept store uit.

Amsterdam

Brussel

Beeld: H&M

Hoofdbeeld: Via Her.