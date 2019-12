Retail inspiratie: 6 nieuwe winkelconcepten van het laatste halfjaar

Een kijkje bij de concurrentie, dat doet bijna iedereen. Hoe richten zij hun winkel in, hoe is de routing en welke stijl wordt gekozen? Hoewel sommige retailers overtuigd zijn dat je nooit moet kijken bij een ander, deed het FashionUnited artikel ‘Retail inspiratie: 9 nieuwe winkelconcepten van afgelopen tijd’ uit juli het goed. Daarom in de herhaling: hetzelfde artikelformat, maar dan met de nieuwste winkels. Voor degene die op zoek is naar inspiratie of simpelweg plaatjes wil kijken.

Nishi in Rotterdam

Een opvallende winkel die nog in de laatste maand van 2019 is opengegaan: Nishi . De mierzoete kleuren in het concept springen in het oog en zijn boven alles ook nog eens Instagram-waardig. Nishi is ingericht met ‘kawaii’ in het achterhoofd, de Japanse stijl waarvan de naam letterlijk vertaalt naar ‘schattig’.

Nishi verkoopt niet alleen kleding, het moet functioneren als een ‘mini Japans warenhuis’. Ook beautyproducten, boeken, servies en homeware zit in het assortiment. Naast winkelen kan men ook een bezoek brengen aan de bubble tea bar, de snackcorner, de photobooth en een kapper.

Beeld: Nishi / Wijnand van Till

De meest digitale winkel ooit van Adidas

Adidas zoomt nog eens verder in op de digitale winkel. In Londen kreeg de winkel een make-over en doopte het merk de vestiging om tot ‘meest digitale winkel ooit’ . Er zijn meer dan honderd digitale touchpoints te vinden, zoals interactieve spiegels in de paskamers, led-schermen en een hypewall. De interactieve spiegels zorgen ervoor dat klanten informatie over het kledingstuk kunnen opvragen, maar ook een verzoek voor een andere maat kunnen indienen die naar een van de medewerkers wordt gestuurd.

Beeld: Adidas/ Adidas LDN

Hot:Second

Een fysieke winkel die alleen maar digitale producten aanprijst: Hot:second is die winkel . Helaas ging het om een tijdelijke winkel in Londen, maar het concept is zeker de moeite waard. Het doel van de pop-up was de nood voor fysieke kleding wegnemen en het testen van business modellen met digitale kleding. Door een fysiek kledingstuk te doneren krijgen bezoekers een token waarmee ze in futuristische pods door middel van een digitale kleermaker kledingstukken op een andere manier kunnen proberen.

Beeld: Via Hot:Second

H&M

H&M voerde in het tweede halfjaar weer diverse tests. Allereerst was daar Mitte Garten, de ‘hyperlokale’ nieuwe winkel van de Zweedse retailer. De vestiging in de wijk Mitte in Berlijn gaat in oktober open en biedt een gecureerd H&M aanbod, maar ook producten van derden en zelfs vintage items. In het pand zullen ook seminars en yogalessen worden gegeven, allemaal om zo relevant mogelijk voor de lokale bewoner te zijn. Een maand later opent in Stockholm de nieuwe Sergel Torg winkel. Ook hier heeft H&M gekeken naar de lokale klant en hoe ze deze van dienst kan zijn. Hier is een beautybar, repair service en zelfs een kledinghuur service te vinden, naast nog vele andere dingen om de klant het zo makkelijk mogelijk te maken.

Beeld: H&M

Wood Wood

Deens merk Wood Wood opende aan het einde van het jaar de allereerste internationale winkel. Het merk had al vijf eigen winkels in het thuisland, maar koos voor Londen om het internationale debuut te maken. En hoe? De winkel is ontworpen door Spacon & X en haalt inspiratie uit de streetwear cultuur. De winkel staat dan ook bol van speelse features, zoals een afscheiding gemaakt van franjes of bakstenen op metalen spijlen. Kleine intieme ruimtes worden gecreëerd in de grote ruimte en de winkel van Wood Wood is dan ook een bezoek waard alleen al voor het winkelconcept.

Beeld: Via Wood Wood

Burberry

Wie zegt dat logomania over is? Bij Burberry is het, mede door het nieuwe logo, actueler dan ooit. Het mag dan niet de eigen winkel zijn van Burberry, maar het is wel de concept space binnen Nordstrom die het Britse merk heeft overgenomen. Het is helaas nog maar tot het einde van 2019 te zien, dus geïnteresseerden moeten snel zijn. Burberry heeft vijf ruimtes in het warenhuis tot zijn beschikking en heeft zo één ruimte helemaal ondergedompeld in de nieuwe Thomas Burberry Monogram en het café beplakt met de Portrait of a Rose print van Nick Knight.