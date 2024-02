Schoenenwinkel Vabotti weg uit Tilburg na tegenvallende bezoekersaantallen

Vabotti verdwijnt uit de Tilburgse binnenstad, want de bezoekersaantallen zijn niet wat schoenenondernemer Hein van Bommel voor ogen had, vertelt hij aan het Brabants Dagblad. De winkel in Tilburg sluit in maart.

De van oorsprong Bredase schoenenzaak streek in september 2022 neer op de begane grond van het Tilburgse stadhuis. Een locatie waar de gemeente flink wat geld in pompte. Eerder bleek al dat consumenten de weg naar de nieuwe Frederikstraat wel weten te vinden, maar dat de Stadhuisstraat (waar ook Vabotti is gevestigd) veranderde in een spookstraat.

Dat is gelijk de reden voor het vertrek van Vabotti, de bezoekersaantallen vielen flink tegen. “Het probleem is ook dat je als ondernemer geen ondersteuning krijgt van de banken, alles komt uit eigen middelen. Als je de wind dan een beetje tegen hebt – kijk naar de economie, naar de oorlog – dan is ondernemen moeilijk. Dan moet je keuzes maken”, vertelt Van Bommel aan het BD.

De Vabotti-winkel was de eerste van zijn soort. Ondernemers Axel en Hein van Bommel hadden daarvoor al twee andere winkels in Breda onder de naam Van Bommel. Deze blijven gewoon geopend.