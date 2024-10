'Shein-outlet Arnhem is in strijd met duurzaam beleid van de stad'

De lokale GroenLinks-fractie in Arnhem pleit voor de sluiting van de Shein-outlet in het centrum. Volgens hen is de winkel, die extreem goedkope fast fashion verkoopt, niet verenigbaar met de duurzame koers die de stad wil volgen. Dit meldt GroenLinks Arnhem in een nieuwsbericht.

Shein-outlets verschijnen in verschillende Nederlandse steden en ook in het buitenland. Hoewel deze winkels de indruk wekken deel uit te maken van het Chinese modebedrijf, zijn ze volgens een woordvoerder van Shein niet geautoriseerd. Wie achter deze winkels zit blijft onduidelijk.

Raadslid Muriël Simonis van GroenLinks Arnhem benadrukt dat een Shein-outlet in het centrum van Arnhem haaks staat op het duurzame beleid van de stad. "Een groot deel van de kleding bevat bovendien giftige stoffen en is niet recyclebaar door het gebruik van polyester. Dit soort bedrijven horen niet in een stad die circulaire doelen nastreeft," aldus Simonis. Ze wijst erop dat Shein bekendstaat om milieuvervuiling, oneerlijke concurrentie, slechte arbeidsomstandigheden en plagiaat.

Shein meldt aan FashionUnited dat ze stappen ondernemen tegen de groeiende hoeveelheid ongeautoriseerde winkels. Het bedrijf stelt dat hun producten alleen via de officiële digitale kanalen verkrijgbaar zijn en dat ze de kwaliteit van de aangeboden producten in deze outlets niet kunnen garanderen.