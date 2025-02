Shoeby bewijst veronderstelling in nieuw onderzoek: Persoonlijk stijladvies maakt klanten gelukkiger

De Nederlandse modeketen Shoeby wilde graag weten of haar prognose klopte: maakt persoonlijk stijladvies klanten echt gelukkiger? Om dit te onderzoeken, werkte het bedrijf samen met onderzoeksbureau Validators. Met behulp van EmotionFlow-technologie werd de emotionele reactie van deelnemers op hun nieuwe outfits gemeten, en daarnaast vulden zij vragenlijsten in.

Samenvatting Shoeby's onderzoek toont aan dat personal styling leidt tot een significante toename van geluk en zelfvertrouwen bij 97 procent van de deelnemers.

Bijna de helft van de deelnemers durfde na een styling sessie meer te experimenteren met nieuwe stijlen.

De positieve effecten komen niet alleen door de kleding, maar vooral door de persoonlijke aandacht en het luisteren naar de wensen van de klant.

Uit het onderzoek blijkt dat 97 procent van de deelnemers na een personal styling-sessie een merkbare stijging in blijdschap en zelfvertrouwen ervaart. Bovendien gaf bijna 48 procent van de deelnemers aan sindsdien meer te durven experimenteren met nieuwe stijlen en combinaties. Het onderzoek benadrukt dat de voordelen van personal styling niet alleen komen door de modieuze kledingkeuze, maar vooral door de persoonlijke aandacht die deelnemers ontvangen. Het luisteren naar de wensen van de klant blijkt cruciaal voor de positieve ervaring.

Jill van Deursen, eigenaar en Chief Creative Officer van Shoeby, deelt in een persbericht aan FashionUnited: “Bij Shoeby zien we elke dag hoe kleding invloed heeft op hoe mensen zich voelen. Wij noemen dit zelf het Shoeby-effect! Het onderzoek bevestigt waar wij in geloven: personal styling helpt mensen niet alleen om er goed uit te zien, maar vooral om zich zelfverzekerder en gelukkiger te voelen. Dit motiveert ons om klanten nog beter te helpen bij het vinden van hun eigen stijl.”

Niet alleen Shoeby, maar ook andere retailers zien het belang in van persoonlijk stijladvies. Zo kondigt de online mode-retailer Zalando de lancering aan van de Zalando Assistant. Dit is geen menselijke stylingadviseur, maar een op AI-gedreven systeem dat 24/7 persoonlijk advies kan geven. Geen vraag is te specifiek. Klanten kunnen bijvoorbeeld vragen stellen als: 'Wat moet ik dragen naar de 60e verjaardag van mijn vader in november in Barcelona?' De AI-assistent geeft stijladvies en houdt daarbij rekening met factoren zoals locatie, weer en gelegenheid.

Er is nog geen vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de vraag of een AI-assistent hetzelfde effect heeft op het geluk van klanten als een menselijke stylist.