Shoeby geeft nieuwe invulling aan oud Scotch & Soda-pand in Utrecht

Shoeby doet haar intrede in het oude Scotch & Soda-pand in Utrecht. De Nederlandse modeketen verovert daarmee een prominente plaats in de levendige binnenstad. Shoeby opent haar deuren in Utrecht op 24 oktober, zo meldt een woordvoerder aan FashionUnited.

Shoeby maakte in september bekend drie winkels te openen dit najaar. Een daarvan zou in Utrecht zijn, maar de locatie was nog onbekend. Naast de winkelopening aan de Utrechtse Oudegracht, staan er ook nog openingen in Bergen op Zoom en Winterswijk op de agenda.

Het zal niet bij deze geplande winkelopeningen blijven. De Nederlandse modeketen meldde ook dat ze kansen ziet in de centra van grote en middelgrote steden. Shoeby zoekt naar extra locaties in Nederland én kijkt ook naar verdere uitbreiding in Duitsland.

Als de winkels in Bergen op Zoom, Utrecht en Winterswijk hebben geopend, telt Shoeby 235 winkels.