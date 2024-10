Skims brengt ook herencollectie naar Nederland

Skims’ herencollectie is sinds 28 oktober exclusief verkrijgbaar bij De Bijenkorf. Het modemerk van Kim Kardashian kreeg eerder dit jaar haar eerste fysieke verkooppunt in Nederland, waar enkel de damescollectie verkrijgbaar was. Daar wordt nu de herencollectie aan toegevoegd, zo schrijft De Bijenkorf in een persbericht.

De lancering van de Skims herencollectie wordt gevierd met een pop-up in De Bijenkorf Amsterdam. De collectie is hier vanaf 28 oktober tot en met 24 november verkrijgbaar. Op 25 november wordt de herencollectie permanent toegevoegd aan het assortiment van De Bijenkorf Amsterdam en Rotterdam. Skims voor mannen is ook verkrijgbaar via de webshop van het warenhuis.

Skims lanceerde met damesondergoed. In 2023 breidde het merk haar assortiment uit met een herencollectie. “De herencollectie brengt Skims’ innovatieve ontwerpbenadering van stof, stijl en pasvorm samen, met technisch geconstrueerde slips tot de zachtste boxers die hun vorm nooit verliezen.”