The Hunting Ensemble opent winkel in samenwerking met Humanoid

The Hunting Ensemble, een mannenmode e-tailer met dezelfde eigenaar als Coef Men, stapt retail in. De e-tailer opent een winkel in hetzelfde pand als Humanoid, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

The Hunting Ensemble is onlangs overgenomen door de eigenaren van Coef Men en Coef Concept Store. De winkel in Den Bosch werd gesloten en de focus werd verlegd naar de webshop. Nu stapt het bedrijf weer terug de retail in door samen te werken met Nederlands modemerk Humanoid.

The Hunting Ensemble vestigt zich in februari namelijk in hetzelfde pand als Humanoid. Humanoid heeft in de voormalige kerk in de Weverstraat in Arnhem namelijk een damesboetiek. “The Hunting Ensemble en Humanoid slaan de handen ineen om samen een concept neer te zetten met aandacht voor exclusieve merken, hoge kwaliteit en oog voor detail. De winkels blijven beide onder hun eigen naam opereren maar delen het pand,” aldus het bericht. Merken die worden verkocht zijn onder andere A Kind of Guise, A.P.C., Norse Projects, Han Kjobenhavn, Maison Kitsuné, Acne en Isabel Marant.