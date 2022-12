Toename vacatures in retail neemt af, maar personeelskrapte blijft

De stijging van het aantal vacatures lijkt voorbij, maar het is voor retailers nog steeds moeilijk om nieuw personeel te vinden. Dat concludeert ABN Amro uit onderzoek naar de arbeidsmarkt in de retailbranche.

Het aantal openstaande vacatures in de detailhandel neemt sinds begin 2014 al toe, met een lichte daling aan het begin van de coronacrisis. Parallel daaraan nam de werkloosheid af. Momenteel lijkt er met een lichte toename van de werkloosheid en een afname van het aantal vacatures een omslag gaande.

Dat betekent echter nog niet dat retailers het al makkelijk hebben. Het aantal openstaande vacatures is nog steeds relatief hoog: van alle vacatures voor verkoopmedewerkers, bijvoorbeeld, is ruim een op de vijf lastig te vervullen. Dat zorgt voor hoge werkdruk bij retailers en soms ook voor noodgedwongen sluitingen

Dat raakt ook consumenten. Zeventig procent van de consumenten ervaart de gevolgen van het personeelstekort in winkels, blijkt uit onderzoek van Q&A Insights & Consultancy onder 1.200 Nederlandse consumenten. 52 procent van de respondenten zegt daar af en toe of veel last van te hebben. Ze moeten langer wachten in de rij of komen voor een dichte deur te staan. In dat laatste geval kiest 36 procent van de klanten ervoor om naar een andere winkel te gaan. 45 procent van de consumenten komt terug wanneer de winkel weer open is.

De problemen kunnen nog wel even aanhouden, verwacht Q&A, en dat heeft mede te maken met het imago van de winkel als werkplek. Volgens het onderzoeksbureau lijkt 68 procent van de consumenten het niet leuk om in een winkel te werken. Ze verwachten dat het werk saai, chaotisch, te zwaar of onvoldoende goed betaald is.