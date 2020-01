Tweederde consumenten verwacht dat items in de toekomst in-store worden gemaakt

Hoe gaat de toekomst van de retail eruit zien? Wie zal het zeggen. Unibail-Rodamco-Westfield spot in het ‘How we shop’-rapport in ieder geval vijf trends onder de kleine 16.000 consumenten die het heeft ondervraagd in Europa. Een van de opvallende conclusies is dat 71 procent van de deelnemers verwacht dat in de toekomst producten in de winkel gemaakt worden om zo onder andere de milieu-impact te reduceren.

Nog een opvallende conclusie is dat de consumenten verwachten dat in 2025 het grootste gedeelte van retail oppervlak toegewijd is aan ervaring in plaats van producten. Zo’n 59 procent verwacht dit tegen de tijd dat het 2025 is, maar maak er 2027 van en al driekwart van alle ondervraagden verwacht dat retail zich focust op ervaring. Daarbij komt nog eens dat 55 procent van de ondervraagden van mening is dat retailers een ander aanbod moeten hebben in de winkels als op de website.

“Tegenwoordig heeft iedereen het over digitalisering en het verdwijnen van fysieke winkels. Dit rapport laat echter zien dat de veranderingen veel verder gaan en dat er nog wel degelijk vertrouwen is in de fysieke winkel. Die winkel moet dan alleen wel ingrijpend veranderen. Zo moet de winkel van de toekomst rekening houden met milieu-impact en lokale herkenbaarheid en is het enorm belangrijk dat winkelen een echte ervaring wordt, “ aldus Bart van Twillert, country manager Nederland van Unibail-Rodamco-Westfield in het persbericht over het onderzoek. “Dit inzicht was en is leidend in onze nauwe samenwerking met de retailers om de consumenten te bieden wat ze echt willen. Want alleen door goed te luisteren naar onze bezoekers en hun wensen werkelijkheid te maken zorgen we ervoor dat onze winkelcentra klaar zijn voor deze nieuwe en spannende tijd.”