Van Dal Mannenmode neemt niet 9 maar 6 Adam Brandstore winkels over

In tegenstelling tot wat eerder in augustus door de curator werd gemeld neemt Van Dal Mannenmode maar zes winkels over van het failliete Adam Brandstore. Dat zijn er drie minder dan eerder vernomen. De winkels die overgenomen zijn, zijn die in Apeldoorn, Beverwijk, Hellevoetsluis, Leusden, Schiedam en Spijkenisse.

De winkels zullen volgens Van Dal Mannenmode op korte termijn worden omgebouwd en een ‘herkenbare Van Dal uitstraling krijgen’. Eerst wordt nog een opheffingsuitverkoop gehouden van Adam. De winkels zullen onder de nieuwe eigenaar in de komende maanden worden heropend.

Op dit moment heeft Van Dal Mannenmode al 41 winkels verspreid over Nederland. De retailer heeft de ambitie om goed verspreid over Nederland te zijn. “We willen ons merk stapsgewijs laten groeien naar een landelijke dekking”, aldus eigenaar Ger Segeren in het bericht. “Een Van Dal winkel past het best in een middelgrote stad. Onze klant is de gewone vijftigplusman die er goed en verzorgd uit wil zien en daarbij de prijs-kwaliteitverhouding niet uit het oog verliest. Dat stralen onze winkels, collectie en klanten uit. De winkelovername van Adam past perfect binnen onze groeistrategie.”

Het winkelportfolio van het failliete Quality of Life BV (het moederbedrijf van Duetz en Adam Brandstore) breekt steeds verder op. Zo heeft winkelketen Van Uffelen vier winkels overgenomen, voormalig eigenaar Pim Duetz twee en gaan er ook nog naar verluidt drie winkels naar Jones & Jones.