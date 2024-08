Vier winkels van Adam Brandstores en Duetz overgenomen door Van Uffelen

Moderetailer Van Uffelen neemt vier winkels over uit het portfolio van Quality of Life BV. Van Uffelen zal vier Duetz-winkels in Zeist, Bilthoven, Capelle aan den IJssel en Bergen omtoveren tot een Van Uffelen-winkel, zo blijkt uit vacatures op de website.

Van Uffelen is op zoek naar een bedrijfsleider, assistent bedrijfsleider, verkoopmedewerkers en weekendhulpen voor alle vier de winkels.

Dit nieuws komt een week nadat bekend werd gemaakt dat dertien van de twintig winkels uit het Quality of Life BV-portfolio werden overgenomen door diverse partijen. Pim Duetz, de oorspronkelijke eigenaar, neemt zelf twee winkels over. Daarnaast gaan negen winkels naar mannenmodeketen Van Dal Mannenmode. Er zullen bovendien ‘twee of drie outlets’ verdergaan onder de naam Jones & Jones.

Quality of Life, het moederbedrijf van de winkels Duetz en Adam Brandstores, raakte in de problemen door de pandemie. Daarnaast speelde de omschakeling naar een omnichannel bedrijfsmodel voor IT-problemen en bijbehorende kosten. Het gevolg was een WHOA-procedure aan het einde van 2023, waarbij werd gehoopt de schulden te kunnen saneren. Er werd geen akkoord bereikt, waarna een faillissement onvermijdelijk was.

Familiebedrijf Duetz had zelf vijf winkels onder de eigen naam. In 2018 breidde het portfolio uit met 17 winkels door de overname van Adam, die betrokken waren bij het faillissement van McGregor.